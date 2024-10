Sanjay Rathod Accident: महाराष्ट्र के मंत्री संजय राठौड़ की कार का एक्सीडेंट, बाल-बाल बचे मंत्री; गाड़ी के उड़े परखच्चे

Sanjay Rathod Car Accident:महाराष्ट्र कैबिनेट के जल संरक्षण मंत्री संजय राठौड़ की कार हादसे का शिकार हो गई है। इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए जबकि मंत्री सुरक्षित बच गए हैं। बताया जा रहा है कि यवतमाल में शुक्रवार, 4 अक्टूबर, 2024 को देर रात एक बड़ी कार दुर्घटना का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि दुर्घटना सुबह करीब 2:30 बजे हुई, जब वे यवतमाल लौट रहे थे।

Maharashtra government cabinet minister Sanjay Rathod's vehicle met with an accident on the Digras-Arni road. The incident occurred at 2 am, minister Sanjay Rathod is completely safe: Sanjay Rathod's office