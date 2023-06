मुंबई में भारी बारिश बनी आफत; जलभराव के कारण अंधेरी मेट्रो बंद, पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

Highlights मुंबई में बारिश कारण जलभराव अंधेरी में मेट्रो स्टेशन बंद किया गया पुलिस ने ट्रफिक एडवाइजरी जारी की है

मुंबई: देश के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। इस बार काफी देरी के बाद शनिवार को आखिरकार मानसून ने मुंबई में भी दस्तक दे दी है। नतीजा ये हुआ कि शहर में इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि मुंबई वालों का हाल पहले ही दिन बेहाल नजर आया।

दरअसल, अत्याधिक बारिश के कारण मुंबई में जलभराव हो गया जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा जो कि अंधेरी का है। अंधेरी में जलभराव के कारण कई वाहन सबवे में फंसे नजर आए।

अंधेरी में ज्यादा पानी भरने के बाद मेट्रो को भी बंद करना पड़ा। वहीं, इलाके में पानी भरने के कारण लोगों को अपने घरों की ओर जाते हुए काफी दिक्कते हुई।

इस बीच, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और यातायात पुलिस ने भी यातायात सलाह जारी की है। लोगों से पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर बारिश में सावधान रहने की सलाह दी है।

Due to water logging

Andheri Subway is closed for vehicular movement

Traffic is diverted towards to

SV Road

Pls use capt vinayak gore for travel 2 East@mumbaitraffic#mumbairains@nnatuTOI@somitsenTOI@ashokpanvalkar@SachinKalbag@Mumbaikhabar9@MandarSawant184@VikasKalantri