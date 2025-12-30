Bhandup bus accident: सीएम फडणवीस ने मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि का किया ऐलान, हादसे में 4 की मौत, 9 घायल

Bhandup bus accident: मुंबई में भांडुप रेलवे स्टेशन के पास एक दुखद बस दुर्घटना में तीन महिलाओं सहित चार लोगों की मौत हो गई और नौ अन्य घायल हो गए।

Bhandup bus accident:  महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के भांडुप इलाके में सोमवार रात ‘बेस्ट’ की बस की चपेट में आने से चार लोगों की मौत होने पर दुख व्यक्त किया तथा मृतकों के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि भांडुप इलाके में बस की चपेट में आने से चार लोगों की मौत हो गई तथा नौ अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतकों में तीन महिलाएं शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारी ने बताया कि बस चालक को हिरासत में लिया गया है और उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन (बेस्ट) की जनसंपर्क अधिकारी सुचेता उताले ने एक संदेश में बताया कि यह दुर्घटना भांडुप (पश्चिम) रेलवे स्टेशन के बाहर रात करीब 10.05 बजे हुई। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के समय ‘बेस्ट’ के कर्मचारी संतोष रमेश सावंत (52) बस चला रहे थे, जबकि भगवान भाऊ घरे (47) कंडक्टर के रूप में ड्यूटी पर थे। इस बीच, महानगरपालिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि यह दुर्घटना उस समय हुई जब बस भांडुप (पश्चिम) रेलवे स्टेशन के बाहर पीछे की ओर ले जाई जा रही थी।

फडणवीस ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया तथा इसमें मारे गए लोगों के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में इस घटना को "बेहद दुर्भाग्यपूर्ण" बताया और मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘राज्य सरकार मृतकों के कानूनी वारिसों को पांच-पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।’’

इस बीच कांग्रेस की मुंबई इकाई की अध्यक्ष एवं लोकसभा सदस्य वर्षा गायकवाड़ ने इस दुर्घटना की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा, ‘‘यह बेहद दुखद है। खराब बस, अप्रशिक्षित चालक और ‘बेस्ट’ में सुधार करने के लिए निवेश से कतरा रहा प्रशासन रोजाना कई जिंदगियों को जोखिम में डाल रहा हैं। हम इस घटना की संपूर्ण जांच की मांग करते हैं।’’ 

