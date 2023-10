MP Polls: दिग्विजय सिंह ने कहा- भाजपा नेताओं के निर्देश ना मानने वाले अफसरों की बिगड़ी सीआर सुधारेगी कांग्रेस

भोपाल: प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज अपने बयान में कहा कि भाजपा नेताओं के गैरकानूनी निर्देश ना मानने पर कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की सीआर खराब की गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले को कांग्रेस गंभीरता से लेगी और कांग्रेस की सरकार बनने पर इनकी सीआर सुधारी जाएगी।

विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर तेज हो चला है। दोनों ही दलों के नेता एक-दूसरे को घेरने में जुटे हैं। वहीं आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उन आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का समर्थन किया है, जिन्होंने भाजपा नेताओं के गैर कानूनी निर्देश को मानने से इंकार किया, जिसके चलते उनकी सीआर बिगड़ी है।

सिंह ने इसे लेकर आज ट्वीट करते हुए कहा कि कई युवा आईएएस और आईपीएस अधिकारी, जिन्होंने अपने वरिष्ठों और भाजपा नेताओं के गैरकानूनी निर्देशों का पालन करने से इंकार कर दिया, उन्हें अपनी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में नकारात्मक मूल्यांकन का सामना करना पड़ा, जिससे उनके रिकॉर्ड खराब हो गए और उनका भविष्य खतरे में पड़ गया।

सिंह ने लिखा कि आगामी विधानसभा चुनावों के बाद जब कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी, तो हम इन मामलों का उनके गुणों के आधार पर गहन मूल्यांकन करेंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई लागू करेंगे कि ये अधिकारी बिना किसी डर के काम कर सकें और मध्यप्रदेश के समग्र विकास में योगदान दे सकें। उन्होंने लिखा कि मैं सभी सिद्धांतवादी अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि वे बिना किसी डर या झिझक के मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए खुद को समर्पित करें।

Many young IAS and IPS officers who refused to comply with unlawful directives from their superiors and BJP leaders have faced negative assessments in their annual confidential reports, tarnishing their records and jeopardizing their future. ⁦@CMMadhyaPradesh⁩

