MP Assembly Elections 2023: आईआरएस अधिकारी की पत्नी प्रियंका मीणा को बीजेपी ने दिया टिकट, दिग्विजय सिंह के अनुज और विधायक लक्ष्मण सिंह की सीट चाचौड़ा से लड़ेंगी चुनाव!

Highlights जबलपुर पूर्व (एससी) से आंचल सोनकर को टिकट दिया है। निर्मला भूरिया (पेटलावद जिला झाबुआ) शामिल हैं। ध्रुवनारायण सिंह को भाजपा ने अपनी पहली सूची में उम्मीदवार बनाया है।

MP Assembly Elections 2023: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को इस साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। नई दिल्ली में हुई बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक के एक दिन बाद उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं।

बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्य के अन्य प्रमुख नेता और केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सबलगढ़ से सरला विजेंद्र रावत, चाचौड़ा से प्रियंका मीना, छतरपुर से ललिता यादव, जबलपुर पूर्व (एससी) से आंचल सोनकर को टिकट दिया है।

पेटलावद से निर्मला भूरिया, झाबुआ (एसटी) से भानु भूरिया, भोपाल से आलोक शर्मा को मैदान में उतारा है। दिल्ली में कार्यरत आईआरएस अधिकारी प्रद्युमन सिंह मीणा की पत्नी प्रियंका मीणा (चाचौड़ा जिला गुना) को भाजपा ने टिकट दिया है। प्रियंका ने 27 फरवरी को बीजेपी का दामन थामा था। मप्र में 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए इस साल के अंत में चुनाव होना है।

BJP releases the first list of 39 candidates for the upcoming Madhya Pradesh Assembly Elections. pic.twitter.com/7xdtQFxz9M