Zubeen Garg's Death: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में जुबीन गर्ग के निधन पर शोक व्यक्त किया

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को असम के लोकप्रिय गायक ज़ुबीन गर्ग के निधन पर शोक व्यक्त किया। ज़ुबीन गर्ग का सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन हो गया। अपने लोकप्रिय गीत 'या अली' के लिए मशहूर गर्ग का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके परिवार में उनकी पत्नी हैं।

प्रधानमंत्री ने 'X' पर लिखा, "लोकप्रिय गायक ज़ुबीन गर्ग के आकस्मिक निधन से स्तब्ध हूँ। उन्हें संगीत में उनके समृद्ध योगदान के लिए याद किया जाएगा।" उन्होंने आगे कहा, "उनके गायन सभी क्षेत्रों के लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय थे। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति।"

Shocked by the sudden demise of popular singer Zubeen Garg. He will be remembered for his rich contribution to music. His renditions were very popular among people across all walks of life. Condolences to his family and admirers. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) September 19, 2025

गायक की मृत्यु की खबर के बाद, गर्ग के परिवार, मित्र और प्रशंसक गुवाहाटी में उनके आवास के बाहर इकट्ठा होने लगे। इस बीच, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक पोस्ट में कहा कि वह ज़ुबीन के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के लिए सिंगापुर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं।

उन्होंने लिखा, "मैं भारत के उच्चायुक्त महामहिम डॉ. शिल्पक अंबुले के साथ लगातार संपर्क में हूँ। हम यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय कर रहे हैं कि प्यारी ज़ुबीन का पार्थिव शरीर जल्द से जल्द असम वापस आ जाए। जैसे ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, मैं अपडेट साझा करूँगा।"

I am in constant touch with the High Commissioner of India H.E Dr Shilpak Ambule.



We are coordinating to ensure beloved Zubeen’s mortal remains return to Assam at the earliest. As soon as the process is firmed up, I will share an update. @HCI_Singapore — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 19, 2025

