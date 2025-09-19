Zubeen Garg's Death: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में जुबीन गर्ग के निधन पर शोक व्यक्त किया

By रुस्तम राणा | Updated: September 19, 2025 20:35 IST2025-09-19T20:35:12+5:302025-09-19T20:35:18+5:30

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'X' पर लिखा, "लोकप्रिय गायक ज़ुबीन गर्ग के आकस्मिक निधन से स्तब्ध हूँ। उन्हें संगीत में उनके समृद्ध योगदान के लिए याद किया जाएगा।"

Zubeen Garg's Death PM Modi Condoles Zubeen Garg's Death In Singapore | Zubeen Garg's Death: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में जुबीन गर्ग के निधन पर शोक व्यक्त किया

Zubeen Garg's Death: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में जुबीन गर्ग के निधन पर शोक व्यक्त किया

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को असम के लोकप्रिय गायक ज़ुबीन गर्ग के निधन पर शोक व्यक्त किया। ज़ुबीन गर्ग का सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन हो गया। अपने लोकप्रिय गीत 'या अली' के लिए मशहूर गर्ग का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके परिवार में उनकी पत्नी हैं।

प्रधानमंत्री ने 'X' पर लिखा, "लोकप्रिय गायक ज़ुबीन गर्ग के आकस्मिक निधन से स्तब्ध हूँ। उन्हें संगीत में उनके समृद्ध योगदान के लिए याद किया जाएगा।" उन्होंने आगे कहा, "उनके गायन सभी क्षेत्रों के लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय थे। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति।"

गायक की मृत्यु की खबर के बाद, गर्ग के परिवार, मित्र और प्रशंसक गुवाहाटी में उनके आवास के बाहर इकट्ठा होने लगे। इस बीच, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक पोस्ट में कहा कि वह ज़ुबीन के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के लिए सिंगापुर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। 

उन्होंने लिखा, "मैं भारत के उच्चायुक्त महामहिम डॉ. शिल्पक अंबुले के साथ लगातार संपर्क में हूँ। हम यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय कर रहे हैं कि प्यारी ज़ुबीन का पार्थिव शरीर जल्द से जल्द असम वापस आ जाए। जैसे ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, मैं अपडेट साझा करूँगा।"

Web Title: Zubeen Garg's Death PM Modi Condoles Zubeen Garg's Death In Singapore

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Narendra ModiAssamHimanta Vishwa Sarmaनरेंद्र मोदीअसम