ZIM vs AFG, 3rd T20I: गुरबाज़ और ज़ादरान की साझेदारी ने अफ़गानिस्तान ने ज़िम्बाब्वे के खिलाफ किया 3-0 से किया क्लीन स्वीप
By रुस्तम राणा | Updated: November 2, 2025 21:49 IST2025-11-02T21:49:13+5:302025-11-02T21:49:13+5:30
गुरबाज़ ने 92 रन, ज़ादरान ने 60 रन और सेदिकुल्लाह अटल ने तेज़ी से नाबाद 35 रन बनाए, जिससे मेहमान टीम ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में 210-3 का स्कोर बनाया।
ZIM vs AFG, 3rd T20I: रहमानुल्लाह गुरबाज़ और इब्राहिम ज़ादरान के बीच पहले विकेट के लिए 159 रन की पार्टनरशिप की बदौलत अफगानिस्तान ने रविवार को ज़िम्बाब्वे पर 9 रन से जीत हासिल की और ट्वेंटी20 सीरीज़ 3-0 से जीत ली। गुरबाज़ ने 92 रन, ज़ादरान ने 60 रन और सेदिकुल्लाह अटल ने तेज़ी से नाबाद 35 रन बनाए, जिससे मेहमान टीम ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में 210-3 का स्कोर बनाया।
ओपनर ब्रायन बेनेट (47) और कप्तान सिकंदर रज़ा (51) ने तीसरे विकेट के लिए 85 रन की पार्टनरशिप करके ज़िम्बाब्वे को उम्मीद दी, लेकिन सीरीज़ की आखिरी गेंद पर वे 201 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। अफगानिस्तान ने पिछले दो मैच 53 रन और सात विकेट से जीते थे, जबकि एक ही टेस्ट मैच में उसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा था।
रिचर्ड नगारवा की बॉलिंग पर रज़ा ने डीप कवर पर शानदार कैच लेकर गुरबाज़ को दूसरे T20 सेंचुरी से आठ रन पहले ही आउट कर दिया। उन्होंने 48 गेंदों में पांच छक्के और आठ चौके लगाए। पिछली दो जीत में टॉप स्कोरर रहे इब्राहिम ज़ादरान ने इस सीरीज़ में 49 गेंदों में लगातार तीसरी हाफ सेंचुरी बनाई। उन्होंने सात चौके लगाए, जिसके बाद ब्रैड इवांस ने उनकी ऑफ स्टंप उखाड़ दी।
इवांस ज़िम्बाब्वे के सबसे सफल बॉलर रहे, उन्होंने चार ओवर में 2-33 रन देकर दो विकेट लिए, जब अफ़गानों ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। रज़ा ने दो छक्के और सात चौके लगाए, लेकिन इनिंग के बीच में मोहम्मद नबी की गेंद पर बोल्ड हो गए।
उन्होंने स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद पिच से उछलकर उनके ग्लव्स पर लगी और स्टंप्स पर जा लगी। बेनेट 13 गेंद बाद अपने कप्तान के पीछे पवेलियन लौट गए, जब वह मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को मारने की कोशिश कर रहे थे और ज़ादरान ने उन्हें कैच कर लिया। उन्होंने 31 गेंदों में दो छक्के और तीन चौके लगाए।