"ब्रह्मोस से भारत मित्र देशों की रक्षा करने में सक्षम", लखनऊ में बी मिसाइल पर बोले सीएम योगी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 18, 2025 14:02 IST2025-10-18T14:02:26+5:302025-10-18T14:02:59+5:30

BrahMos missile: उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री के सानिध्य में विकसित ब्रह्मोस मिसाइल केंद्र न केवल रक्षा जरूरतों को पूरा करेगा

BrahMos missile:  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि भारत अब ‘ब्रह्मोस’ मिसाइल से न केवल अपनी सुरक्षा, बल्कि मित्र देशों की सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। योगी आदित्यनाथलखनऊ स्थित ‘ब्रह्मोस एयरोस्पेस’ इकाई में निर्मित ‘ब्रह्मोस’ मिसाइलों की पहली खेप के अनावरण समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘भारत अब ‘ब्रह्मोस’ जैसी मिसाइल से न केवल अपनी सुरक्षा बल्कि, दुनिया के अंदर अपने मित्र देशों की सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी सक्षम है।’’

उन्होंने कहा कि भारत की रक्षा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता की यह मिसाइल एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर स्थापित करने का उल्लेख करते हुए उनका आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री के सानिध्य में विकसित ब्रह्मोस मिसाइल केंद्र न केवल रक्षा जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि यह क्षेत्र की खुशहाली का भी माध्यम बनेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल पूरे देश के लोगों की समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक है। 

टॅग्स :BrahMos AerospaceBrahMos AerospacemissileYogi Adityanathमिसाइलयोगी आदित्यनाथलखनऊ