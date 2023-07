"मुस्लिम समाज की ओर से आना चाहिए प्रस्ताव कि साहब...", ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ मंदिर पर योगी आदित्यनाथ ने दी प्रतिक्रिया, देखें वीडियो

Highlights इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। अदालत तीन अगस्त को निर्णय सुनाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए।

नई दिल्ली: काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जारी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। ऐसे में अदालत तीन अगस्त को निर्णय सुनाएगी। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए।

समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। दरअसल, योगी इस सवाल का जवाब देते हुए नजर आए कि ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ मंदिर का कोई हल है। इसपर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, "मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे न त्रिशूल मस्जिद के अन्दर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे हैं न, ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "पूरी दीवारे चिल्ला-चिल्लाकर क्या कह रही हैं और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की ओर से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं कि समाधान हो।" इसके अलावा योगी आदित्यनाथ विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) पर भी निशाना साधते हुए नजर आए।

