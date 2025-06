Rath Yatra stampede: ओडिशा सरकार ने पुरी एसपी और कलेक्टर का किया तबादला, पीड़ित परिवारों को 25 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का ऐलान

Jagannath Rath Yatra Stampede: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान अत्यधिक भीड़ के कारण हुई भगदड़ पर गहरा दुख व्यक्त किया, जिसमें तीन श्रद्धालुओं की मौत हो गई। राज्य सरकार की ओर से और व्यक्तिगत रूप से बोलते हुए, मुख्यमंत्री माझी ने प्रभावित परिवारों से माफ़ी मांगी। एक्स पर एक पोस्ट में, उन्होंने घटना के कारण की व्याख्या करते हुए कहा, "भगवान की दिव्य झलक पाने के लिए लाखों भक्तों की भारी भीड़ और उत्सुकता के कारण यह घातक त्रासदी हुई।"

उन्होंने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री कार्यालय ने पुष्टि की है कि घटना की गहन जांच के लिए विकास आयुक्त के अधीन उच्च स्तरीय प्रशासनिक जांच के आदेश दिए गए हैं। इस त्रासदी के जवाब में, मुख्यमंत्री ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। पुरी के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (एसपी) का तबादला कर दिया गया है, चंचल राणा को नया कलेक्टर और पिनाक मिश्रा को नया एसपी नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा, डीसीपी विष्णु पति और कमांडेंट अजय पाही को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने वरिष्ठ नौकरशाह अरविंद अग्रवाल को रथ यात्रा की समग्र निगरानी का प्रभारी नियुक्त किया है।

Puri Rath Yatra stampede: Puri District Collector and SP transferred; DCP Vishnu Pati and Commandant Ajay Padhi have been suspended for negligence of duty: Odisha CMO



