मप्र: सड़क हादसे में यज्ञ सम्राट महंत कनक बिहारी महाराज का हुआ निधन, अयोध्या मंदिर निर्माण के लिए दान दिए थे 1 करोड़ रुपए

Highlights मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में महंत कनक बिहारी महाराज का निधन हो गया है। यहां पर एक सड़क हादसे के कारण उनकी मौत हुई है। वे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से छिंदवाड़ा लौट रहे थे तभी यह घटना घटी है।

भोपाल: मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में सोमवार को एसयूवी के डिवाइडर से टकराकर पलट जाने से उसमें सवार एक हिंदू आध्यात्मिक संत और उनके शिष्य की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए है। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी है। सुआतला पुलिस थाना प्रभारी ज्योति दीक्षित ने को बताया कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए एक करोड़ रुपए दान करने के बाद प्रसिद्धि पाने वाले महंत कनक बिहारी महाराज (85) और उनके अनुयायी विमल बाबू वर्मा की सांगरी गांव में हुए सड़क हादसे में मृत्यु हो गई।

उन्होंने कहा कि हादसा जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर हुआ है। अधिकारी ने बताया कि महंत के शिष्य दीनबंधु दास (60) और वाहन चालक रुपलाल रघुवंशी (35) गंभीर रूप से घायल हो गए है। घायलों को उपचार के लिए जबलपुर ले जाया गया है। ये सभी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से छिंदवाड़ा लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि यह हादसा बर्मन सागरी के पास हाइवे पर उस समय हुआ जब महंत प्रयागराज से छिंदवाड़ा स्थित अपने आश्रम के लिए निकल रहे थे। मौके पर मौजूद लोगों ने महंत को होश में लाने के लिए सीपीआर दिया लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ था।

बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकल को बचाने के कारण महंत श्री कनक बिहारी महाराज की कार एक डिवाइडर में जाकर टकरा गई। इस हादसे में संत और शिष्य विश्राम बाबू की मौके पर ही मौत हो गई थी। जानकारी के अनुसार, संत 2024 के फरवरी में श्रीराम महायज्ञ कराने वाले थे, ऐसे में इसी की तैयारी के लिए वे अशेकनगर गए थे।

वहां से लौटते समय उनके साथ यह हादसा हो गया और उनका निधन हो गया। संत के निधन से छिंदवाड़ा में रहने वाले उनके भक्तों में शोक की लहर है। बता दें कि महंत श्री कनक बिहारी महाराज को यज्ञ सम्राट के रुप में भी जाना जाता था।

The news of Mahasadhak Kanak Biharidas Ji Maharaj was very heartbreaking to hear of his death today in a terrible road accident.

Sadhak Kanak Bihari Maharaj Ji donated one crore rupees for the construction of Ayodhya Ram Mandir.



Om Shanti .