'पिछली बार गलती हुई, राजनीतिक पार्टियों का स्वागत', बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवान आर-पार के मूड में

Highlights WFI के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन जारी कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर सपोर्ट में आएगी तो उनका स्वागत है- साक्षी मालिक जो कमेटी बनी उसे बृजभूषण के लोग ही चला रहे हैं- विनेश फोगाट

नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवान अब आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक सहित कई खिलाड़ी रविवार (23 अप्रैल) को धरने पर बैठे और उनका प्रदर्शन अब भी जारी है। पहलवानों ने कहा है कि अबकी बार वो तब तक नहीं हटेंगें जब तक न्याय नहीं मिल जाता। दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने कहा कि इस बार कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर सपोर्ट में आएगी तो उनका स्वागत है।

खेल मंत्रालय से जुड़े सवाल पर विनेश और साक्षी ने कहा कि उन्हें किसी का फोन नहीं आया है। साक्षी मालिक ने कहा, "पिछली बार हम बातों में आ गए और धरने से उठ गए थे। इस बार लिखित तौर पर जब तक कुछ नहीं होता तबतक हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। पिछली बार हम उठ गए तो देश को गलत मैसेज गया। कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर सपोर्ट में आएगी तो उनका स्वागत है। पहलवान डरे हुए है, इसलिए सामने नहीं आ पा रहे। रात को खाना अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। जब तक इंसाफ नहीं मिलता ये लड़ाई जारी रहेगी।"

