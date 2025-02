VIDEO: राहुल गांधी ने भारत-चीन सीमा विवाद को उठाया, संसद में केंद्र को दी चेतावनी

Highlights राहुल गांधी ने कहा, चीनी उत्पादों पर भारत की निर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी चिंता का विषय है उन्होंने 'मेक इन इंडिया' पहल की विफलता को भारतीय क्षेत्र के अंदर चीनी सेना की मौजूदगी से जोड़ा विपक्ष के नेता ने कहा, चीन इस देश में इसलिए घुसा हुआ है क्योंकि 'मेक इन इंडिया' विफल हो गया है

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्र पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि चीनी उत्पादों पर भारत की निर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने 'मेक इन इंडिया' पहल की विफलता को भारतीय क्षेत्र के अंदर चीनी सेना की मौजूदगी से जोड़ा।

राहुल गांधी ने 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस में भाग लेते हुए लोकसभा में कहा, "हमारे सेना प्रमुख ने कहा है कि चीनी हमारे क्षेत्र में घुस आए हैं। यह एक तथ्य है। चीन के हमारे क्षेत्र में घुसने का कारण महत्वपूर्ण है... चीन इस देश में इसलिए घुसा हुआ है क्योंकि 'मेक इन इंडिया' विफल हो गया है। चीन इस देश में इसलिए घुसा हुआ है क्योंकि भारत उत्पादन करने से मना कर रहा है, और मुझे चिंता है कि भारत एक बार फिर इस क्रांति को चीनियों के हाथों में सौंप देगा।"

भारत की रक्षा तैयारियों पर चिंता जताते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि संघर्ष की स्थिति में देश को चीन निर्मित कलपुर्जों पर निर्भर रहना पड़ेगा। कांग्रेस नेता ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की आपत्तियों के बीच कहा, "अगर हम चीन के साथ युद्ध लड़ेंगे तो हम चीनी इलेक्ट्रिक मोटर, चीनी बैटरी और चीनी ऑप्टिक्स से लड़ेंगे और हम चीनी मोटर, चीनी ऑप्टिक्स और चीनी बैटरी खरीदेंगे।"

राहुल गांधी ने मजबूत औद्योगिक आधार बनाने के लिए अमेरिका के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, "हमारे पास अमेरिका नामक एक रणनीतिक साझेदार है। साझेदारी इस बात पर केंद्रित होनी चाहिए कि भारत और अमेरिका इस क्रांति का लाभ उठाने के लिए कैसे मिलकर काम कर सकते हैं। भारत अमेरिका जितना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हमारे बिना औद्योगिक प्रणाली का निर्माण नहीं कर सकते। अमेरिकी वह नहीं कर सकते जो भारत कर सकता है क्योंकि उनकी लागत संरचना हमारी तुलना में बहुत महंगी है। हम ऐसी चीजें बना सकते हैं जिनकी अमेरिकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते...।"

Rahul Gandhi vs Om Birla on China Issue



Rahul Gandhi claims the Army has contradicted PM Modi, stating China occupies 4,000 sq km of Indian territory.



Lok Sabha Speaker Om Birla interrupts, demanding evidence for the claim in the House@RahulGandhi@ombirlakotapic.twitter.com/NRRfJREDYY