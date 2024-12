World Chess Championship 2024: डी गुकेश धमाल-कमाल और चैंपियन?,चीन के डिंग लिरेन को हराकर 18 साल की उम्र में विश्व विजेता!, 6.5 के मुकाबले 7.5 अंक के साथ खिताब जीता

Highlights पांच बार के विश्व चैंपियन आनंद ने अपना आखिरी खिताब 2013 में जीता था। दिग्गज विश्वनाथन आनंद के बाद वैश्विक खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। 1985 में अनातोली कार्पोव को हराकर 22 साल की उम्र में खिताब जीता था।

World Chess Championship 2024: भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश बृहस्पतिवार को यहां रोमांचक 14वीं और आखिरी बाजी में गत चैंपियन चीन के डिंग लिरेन को हराकर 18 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने। गुकेश ने 14 बाजी के इस मुकाबले की आखिरी क्लासिकल बाजी जीतकर लिरेन के 6.5 के मुकाबले जरूरी 7.5 अंक के साथ खिताब जीता। यह बाजी हालांकि अधिकांश समय ड्रॉ की ओर जाती दिख रही थी। बृहस्पतिवार को गुकेश की खिताबी जीत से पहले रूस के दिग्गज गैरी कास्पारोव सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन थे।

India's 18-year-old GM D Gukesh becomes youngest world chess champion after beating Ding Liren of China in 14th and last game of summit clash.

PTI INFOGRAPHICS | Indian Grandmaster D Gukesh on Thursday became the youngest world chess champion at 18 years after beating title-holder Ding Liren of China in the 14th and last game of a thrilling showdown here.



Gukesh secured the requisite 7.5 points as against 6.5 of Liren… pic.twitter.com/D3ZhLvAb0l— Press Trust of India (@PTI_News) December 12, 2024