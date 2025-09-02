'मरने पर भी मुंबई नहीं छोड़ूंगा', मनोज जारांगे-पाटिल ने सीएम फडणवीस को कहा 'लाठीचार्ज के बारे में सोचना भी मत'

By रुस्तम राणा | Updated: September 2, 2025

अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के पाँचवें दिन, जरांगे ने राज्य सरकार, खासकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कड़ी चेतावनी देते हुए ज़ोर दिया कि पूरे महाराष्ट्र में मराठा प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ दर्ज मामले तुरंत वापस लिए जाएँ।

मुंबई: मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने मंगलवार को आज़ाद मैदान में अपना आंदोलन तेज़ कर दिया और ऐलान किया कि वह और उनके समर्थक तब तक मुंबई नहीं छोड़ेंगे जब तक उनकी माँगें पूरी नहीं हो जातीं, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े।

अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के पाँचवें दिन, जरांगे ने राज्य सरकार, खासकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कड़ी चेतावनी देते हुए ज़ोर दिया कि पूरे महाराष्ट्र में मराठा प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ दर्ज मामले तुरंत वापस लिए जाएँ। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर कथित तौर पर हमला करने वाले पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने और उनके ख़िलाफ़ मुक़दमे दर्ज करने की भी माँग की।

अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए, जरांगे ने कहा, "मैं सरकार और फडणवीस से कहता हूँ कि जब तक हमारी सभी माँगें पूरी नहीं हो जातीं, हम मुंबई नहीं छोड़ेंगे। सभी मुक़दमे वापस लें, हम पर हमला करने वाले पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करें और उनके ख़िलाफ़ मुक़दमे दर्ज करें। देवेंद्र फडणवीस को हमारे लड़कों पर लाठीचार्ज के लिए पुलिस का इस्तेमाल करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। वरना, हम फडणवीस को दिखा देंगे कि मराठा क्या होते हैं।" 

उनका यह बयान मुंबई पुलिस द्वारा उन्हें और उनकी कोर कमेटी को विरोध प्रदर्शन की अनुमति की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए नोटिस जारी करने के कुछ ही घंटों बाद आया है।

पुलिस ने जारेंज से तुरंत आज़ाद मैदान खाली करने को कहा

आज़ाद मैदान पुलिस ने अपने नोटिस में, अदालत और पुलिस दोनों द्वारा निर्धारित शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए, जरांगे के समूह को तुरंत जगह खाली करने का निर्देश दिया। उन्होंने मीडिया में उनकी भड़काऊ टिप्पणियों को भी उल्लंघनों का हिस्सा बताया।

पुलिस की यह कार्रवाई सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणियों के बाद हुई, जिसमें चल रहे आंदोलन को गैरकानूनी और विघटनकारी बताया गया था। अदालत ने कहा कि विरोध प्रदर्शन का अधिकार मौलिक है, लेकिन यह आंदोलन अनुमेय सीमाओं को पार कर गया है और मुंबई, खासकर गणेशोत्सव के दौरान, पूरी तरह से ठप हो गया है।

