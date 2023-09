Women's Reservation Bill: राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया 'बिना शर्त समर्थन' फिर से आया चर्चा में

Highlights महिला आरक्षण बिल को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार के कदम का स्वागत किया है महिला आरक्षण विधेयक को लेकर राहुल गांधी का एक पुराना पत्र वायरल हो रहा है पत्र में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिला बिल पर बिना शर्त समर्थन देने की बात कही थी

नई दिल्ली: संसद के चल रहे विशेष सत्र के दौरान बीते सोमवार शाम में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार के इस कदम के साथ है और वह लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को संसद से पास किये जाने को लेकर विशेषतौर पर मुखर थी।

समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार यही कारण है कि कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा संसद के चल रहे विशेष सत्र के दौरान पेश होने वाले महिला आरक्षण विधेयक का स्वागत किया है। संसद से महिला बिल पास हो जाने पर संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था को लागू हो जाएगी।

इस पूरे प्रकरण में सबसे दिलचस्प वाकया यह है कि महिला आरक्षण विधेयक को लेकर राहुल गांधी का एक पुराना पत्र वायरल हो रहा है, जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा था। उस पत्र में राहुल गांधी ने महिलाओं को विधायी आरक्षण प्रदान करने के लिए विधेयक को पारित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'बिना शर्त समर्थन' देने की बात लिखी है।

Our PM says he’s a crusader for women’s empowerment? Time for him to rise above party politics, walk-his-talk & have the Women’s Reservation Bill passed by Parliament. The Congress offers him its unconditional support.



Attached is my letter to the PM. #MahilaAakroshpic.twitter.com/IretXFFvvK