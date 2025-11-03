प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को विश्वकप विजेता भारतीय महिला टीम से कर सकते हैं मुलाकात

नई दिल्ली: रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार (5 नवंबर) को भारतीय महिला क्रिकेट टीम से मिलेंगे। टीम ने 2025 वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर जीत हासिल की है। हालांकि, इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आया है। इससे पहले दिन में, महिला क्रिकेट टीम की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सफलता पूरे भारत में लाखों युवाओं को प्रेरित करेगी।

इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव (ESTIC) 2025 में बोलते हुए PM मोदी ने कहा, "यह इवेंट साइंस से जुड़ा है। लेकिन सबसे पहले, मैं क्रिकेट में भारत की शानदार जीत के बारे में बात करूंगा। पूरा भारत अपनी क्रिकेट टीम की सफलता से बहुत खुश है। यह भारत का पहला महिला वर्ल्ड कप है। मैं हमारी महिला क्रिकेट टीम को बधाई देता हूं। हमें आप पर गर्व है। आपकी सफलता देश भर के लाखों युवाओं को प्रेरित करेगी।"

इस बीच, टीम इंडिया की जीत के तुरंत बाद, पीएम मोदी ने भी रविवार देर रात सोशल मीडिया पर हरमनप्रीत की टीम को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने इसे "शानदार जीत" बताया जिसने "ज़बरदस्त स्किल और कॉन्फिडेंस" दिखाया।

प्रधानमंत्री ने अपने X पोस्ट में कहा, “ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम की शानदार जीत। फाइनल में उनका प्रदर्शन बेहतरीन स्किल और कॉन्फिडेंस से भरा था। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में ज़बरदस्त टीम वर्क और लगन दिखाई। हमारे खिलाड़ियों को बधाई। यह ऐतिहासिक जीत भविष्य के चैंपियंस को खेल अपनाने के लिए मोटिवेट करेगी।”

भारत ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराया

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए अपना पहला वर्ल्ड कप जीत लिया। उन्होंने रविवार, 2 नवंबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराया।

टॉस हारने के बाद भारत को पहले बैटिंग करने के लिए कहा गया। भारतीय महिला टीम ने साउथ अफ्रीका के सामने 299 रनों का टारगेट रखा।

हाई-प्रेशर वाले फाइनल में 299 रनों का पीछा करते हुए, साउथ अफ्रीका एक समय टारगेट हासिल करने की राह पर थी, लेकिन आखिर में वे पीछे रह गईं और 45.3 ओवर में 246 रन बनाकर ऑल आउट हो गईं।

