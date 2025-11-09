VIDEO: यूपी के फिरोजाबाद में एक महिला ने पत्रकार को थप्पड़ और चप्पले से खूब मारा, सोशल मीडिया पर फैला वीडियो
By रुस्तम राणा | Updated: November 9, 2025 21:36 IST2025-11-09T21:36:56+5:302025-11-09T21:36:56+5:30
फिरोजाबाद: एक चौंकाने वाली घटना में, सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक महिला एक पत्रकार को थप्पड़ और चप्पल से पीटती हुई दिख रही है। यह घटना कैमरे में कैद हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला पत्रकार को गालियां देते हुए उसके चेहरे और सिर पर चप्पल से करीब सात बार बेरहमी से पीट रही है।
खबरों के मुताबिक, यह घटना शुक्रवार रात जैन मंदिर सुभाष तिराहा इलाके के पास हुई। बताया जा रहा है कि पत्रकार की पहचान राहुल उपाध्याय के रूप में हुई है और उसने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
एक लिखित शिकायत में, उसने आरोप लगाया कि वह एक खबर कवर करने गया था, तभी करीब 4-5 लोगों ने उस पर हमला कर दिया और हमले का वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उसने आरोप लगाया कि मुस्कान नाम की महिला ने उसका मोबाइल फोन तोड़ दिया और बाद में हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो में एक आदमी यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह नशे में था। उसने कहा, "शराब पिए हो तुम"।
फिरोजाबाद : सुयोजित तरीके से पत्रकार को पीटने का मामला— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) November 9, 2025
➡ एसपी के आदेश के बाद मामला हुआ दर्ज
➡ थाना उत्तर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
➡ कई धाराओं में केस दर्ज, आरोपी मौके से फरार#Firozabad@firozabadpolicepic.twitter.com/gN8MK7yoAA
उन्होंने कथित तौर पर यह भी दावा किया कि उन्होंने उन्हें वीडियो अपलोड करने और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। वीडियो को ऑनलाइन शेयर न करने के लिए उन्होंने 50,000 रुपये की मांग की। उन्होंने मामले में मुस्कान, उसके पति और अन्य आरोपियों का नाम लिया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
हालांकि, यह मामला आज सुबह तब बढ़ गया जब भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि पुलिस इस मामले में बेगुनाह लोगों को फंसा रही है। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि जांच के बाद जो लोग दोषी पाए जाएंगे, उन्हीं पर कार्रवाई की जाएगी।