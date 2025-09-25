विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी ने क्यों अस्वीकार किया मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का ये अनुरोध

बेंगलुरु: विप्रो के संस्थापक अध्यक्ष अज़ीम प्रेमजी ने आउटर रिंग रोड (ओआरआर) पर भीड़भाड़ कम करने के लिए विप्रो के बेंगलुरु स्थित सरजापुर परिसर से सीमित वाहनों की आवाजाही की अनुमति देने के कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के अनुरोध को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया है कि यह एक 'सूचीबद्ध कंपनी के स्वामित्व वाली विशेष निजी संपत्ति' है, न कि सार्वजनिक मार्ग के लिए।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 19 सितंबर को प्रेमजी को पत्र लिखकर "आपसी सहमति वाली शर्तों और आवश्यक सुरक्षा कारणों के अधीन, विप्रो परिसर से सीमित वाहनों की आवाजाही की अनुमति देने की संभावना" तलाशने का अनुरोध किया था। हालाँकि, अज़ीम प्रेमजी ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और यहाँ तक कहा कि विप्रो के सरजापुर परिसर से सार्वजनिक वाहनों की आवाजाही की अनुमति देने से "कानूनी, प्रशासनिक और वैधानिक चुनौतियाँ" पैदा होंगी।

सिद्धारमैया ने लिखा कि यातायात और शहरी गतिशीलता विशेषज्ञों के प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि इस तरह के उपाय से ओआरआर के आस-पास के हिस्सों पर, खासकर व्यस्त कार्यालय समय के दौरान, भीड़भाड़ लगभग 30 प्रतिशत तक कम हो सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "इस मामले में आपका सहयोग यातायात की बाधाओं को कम करने, यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने और बेंगलुरु को अधिक कुशल व रहने योग्य बनाने में काफ़ी मददगार साबित होगा। मैं आपकी बहुत सराहना करूँगा यदि आपकी टीम हमारे अधिकारियों के साथ मिलकर जल्द से जल्द एक पारस्परिक रूप से स्वीकार्य योजना तैयार कर सके।"

प्रेमजी की प्रतिक्रिया क्या थी?

बुधवार को भेजे गए अपने जवाब में, प्रेमजी ने कहा कि वे बेंगलुरु में यातायात की भीड़भाड़ जैसे गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए सिद्धारमैया के नेतृत्व की सराहना करते हैं। हालाँकि, उन्होंने यह भी कहा कि उनके परिसर से वाहनों की आवाजाही की अनुमति देने में कई चुनौतियाँ होंगी।

प्रेमजी ने कहा, "हमारे सरजापुर परिसर से सार्वजनिक वाहनों की आवाजाही की अनुमति देने के विशिष्ट सुझाव के संबंध में, हमें गंभीर कानूनी, प्रशासनिक और वैधानिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यह एक सूचीबद्ध कंपनी के स्वामित्व वाली एक विशेष निजी संपत्ति है, जो सार्वजनिक आवागमन के लिए नहीं है।"

उन्होंने आगे कहा, "इसके अलावा, यह भी सराहनीय होगा कि हमारा सरजापुर परिसर एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) है जो वैश्विक ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करता है। हमारी संविदात्मक शर्तों में प्रशासन और अनुपालन के लिए कड़े मानदंड शामिल हैं।"

विप्रो के अध्यक्ष के अनुसार, निजी संपत्ति के माध्यम से सार्वजनिक वाहनों की आवाजाही एक स्थायी, दीर्घकालिक समाधान के रूप में प्रभावी नहीं होगी। उन्होंने कहा, "फिर भी, विप्रो बेंगलुरु की गतिशीलता चुनौतियों का स्थायी समाधान खोजने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ साझेदारी करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

उन्होंने आगे कहा कि उनका मानना ​​है कि एक सहयोगात्मक, डेटा-संचालित दृष्टिकोण शहर के लिए सबसे प्रभावशाली परिणाम देगा। उन्होंने यह भी कहा कि निर्यात-उन्मुख आर्थिक केंद्र बनने के लिए, विशेष रूप से आउटर रिंग रोड पर यातायात की स्थिति के लिए तत्काल और प्रभावी उपायों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "समस्या की जटिलता, जो कई कारकों से उत्पन्न होती है, यह दर्शाती है कि इसका कोई एक-बिंदु समाधान या कोई निश्चित समाधान होना असंभव है।"

विप्रो के संस्थापक अध्यक्ष ने कहा कि उनका मानना ​​है कि आगे बढ़ने का सबसे प्रभावी तरीका शहरी परिवहन प्रबंधन में विश्वस्तरीय विशेषज्ञता वाली किसी संस्था के नेतृत्व में एक व्यापक, वैज्ञानिक अध्ययन कराना है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की प्रक्रिया से प्रभावी समाधानों का एक समग्र रोडमैप तैयार करने में मदद मिलेगी, जिन्हें अल्पावधि, मध्यमावधि और दीर्घावधि में लागू किया जा सके।

प्रेमजी ने कहा, "इस समाधान का हिस्सा बनने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए, विप्रो इस प्रक्रिया में शामिल होकर और इस विशेषज्ञ अध्ययन की लागत का एक बड़ा हिस्सा वहन करके प्रसन्न होगा।" आउटर रिंग रोड भीषण यातायात भीड़भाड़ और खराब सड़क परिस्थितियों के कारण यात्रियों के लिए एक दुःस्वप्न बन गया है।



