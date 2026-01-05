Delhi riots case: क्या उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य को मिलेगी ज़मानत? SC आज सुनाएगा बड़ा फैसला

January 5, 2026

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आज 2020 दिल्ली दंगों की साज़िश मामले में आरोपी एक्टिविस्ट उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की ज़मानत याचिकाओं पर अपना फ़ैसला सुनाएगा। जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच इस मामले में आरोपियों की कई याचिकाओं पर फ़ैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू, और आरोपियों की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी, सिद्धार्थ दवे, सलमान खुर्शीद और सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों की अलग-अलग याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

क्या है दिल्ली पुलिस की दलील?

दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिकाओं का विरोध किया है और कहा है कि फरवरी 2020 के दंगे अचानक नहीं हुए थे, बल्कि ये भारत की संप्रभुता पर एक "सोची-समझी, पहले से प्लान की गई और अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई" हमला था। पुलिस ने कहा है कि शरजील इमाम के भाषणों को दूसरे आरोपियों से जोड़ा जा सकता है और केस में उनके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

एस वी राजू ने दलील दी थी कि एक साज़िश में सभी भागीदार एक-दूसरे के कामों के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। उन्होंने उस बेंच से कहा था, "एक साज़िश करने वाले के काम दूसरों पर भी लागू हो सकते हैं। शरजील इमाम के भाषण उमर खालिद पर लागू हो सकते हैं। शरजील इमाम के मामले को दूसरों के खिलाफ सबूत के तौर पर माना जाएगा।" इस बेंच ने कई दिनों तक ज़मानत याचिकाओं पर सुनवाई की थी।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया था कि खालिद ने जानबूझकर दंगों से पहले दिल्ली छोड़ने की योजना बनाई थी क्योंकि वह ज़िम्मेदारी से बचना चाहता था। ज़मानत मांगते हुए, इमाम ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बात पर दुख जताया था कि बिना किसी पूरी सुनवाई या एक भी सज़ा के उन्हें "खतरनाक बौद्धिक आतंकवादी" का लेबल दिया गया है।

UAPA के तहत मामला दर्ज

इमाम की ओर से पेश हुए सीनियर वकील सिद्धार्थ दवे ने दलील दी थी कि उन्हें 28 जनवरी, 2020 को गिरफ्तार किया गया था, जो उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने से पहले की बात है, और उनके भाषणों के आधार पर अकेले दंगों के मामले में "आपराधिक साजिश" का अपराध नहीं बनता है।

खालिद, इमाम, फातिमा, मीरान हैदर और शिफा उर रहमान पर सख्त आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि उन पर दंगों का "मास्टरमाइंड" होने का आरोप है, जिसमें 53 लोग मारे गए और 700 से ज़्यादा घायल हुए।

UAPA की धारा 16 के अनुसार, "जो कोई भी आतंकवादी कृत्य करेगा, यदि ऐसे कृत्य के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने का भी उत्तरदायी होगा।"

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क उठी थी।

अमेरिकी सांसदों का समर्थन

पिछले हफ्ते, जिम मैकगवर्न और जेमी रस्किन सहित अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा को एक पत्र भेजकर एक्टिविस्ट उमर खालिद के लिए "अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार" निष्पक्ष और समय पर सुनवाई की मांग की। आठ सांसदों ने "फरवरी 2020 में दिल्ली में हुई हिंसा के सिलसिले में आरोपी व्यक्तियों की लंबे समय तक प्री-ट्रायल हिरासत" पर चिंता जताई।

इसके अलावा, न्यूयॉर्क शहर के नए चुने गए मेयर ज़ोहरान ममदानी ने भी खालिद के लिए एक नोट लिखा, जिसमें उन्होंने "कड़वाहट" पर उनके विचारों और यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत का ज़िक्र किया कि यह "किसी को खुद को खत्म न कर दे"। यह नोट खालिद की पार्टनर बानोज्योत्सना लाहिड़ी ने X पर शेयर किया था।

ममदानी द्वारा साइन किए गए हाथ से लिखे नोट में लिखा था, "प्रिय उमर, मैं अक्सर कड़वाहट पर तुम्हारे शब्दों के बारे में सोचता हूँ, और इसे खुद को खत्म न करने देने के महत्व के बारे में भी। तुम्हारे माता-पिता से मिलकर अच्छा लगा। हम सब तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं।" खालिद के माता-पिता हाल ही में ममदानी और अमेरिकी सांसदों से मिले थे।

सितंबर 2020 से पुलिस हिरासत में है उमर खालिद

उमर खालिद 13 सितंबर, 2020 से हिरासत में हैं, जबकि इमाम दिल्ली दंगों के शुरू होने से कुछ हफ़्ते पहले, 28 जनवरी, 2020 से जेल में हैं। आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली हाई कोर्ट के 2 सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें फरवरी 2020 के दंगों की "बड़ी साज़िश" के मामले में उन्हें ज़मानत देने से इनकार कर दिया गया था।

फरवरी 2020 में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) के विरोध प्रदर्शनों के बीच उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। ये दंगे कई दिनों तक चले, जिनमें कई लोगों की मौत हुई और घरों, दुकानों और पूजा स्थलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ।

