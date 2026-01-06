'क्या ट्रंप वेनेजुएला की तरह हमारे पीएम को किडनैप करेगें?': कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने अजीब बयान दिया, VIDEO
भारतीय सामानों पर अमेरिका के ऊंचे टैरिफ के असर पर बोलते हुए, अशोक चव्हाण ने वेनेजुएला की हाल की घटनाओं का ज़िक्र किया और एक काल्पनिक सवाल उठाया।
नई दिल्ली: कांग्रेस के सीनियर नेता पृथ्वीराज चव्हाण अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी की आलोचना करते हुए भारत और वेनेजुएला के बीच एक चौंकाने वाली तुलना करके राजनीतिक विवाद में फंस गए हैं, जिससे बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय सामानों पर अमेरिका के ऊंचे टैरिफ के असर पर बोलते हुए, चव्हाण ने वेनेजुएला की हाल की घटनाओं का ज़िक्र किया और एक काल्पनिक सवाल उठाया।
चव्हाण ने कहा, "तो सवाल यह है: आगे क्या होगा? क्या भारत में भी कुछ ऐसा होगा जैसा वेनेजुएला में हुआ? क्या मिस्टर ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप कर लेंगे?" उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने वाली अमेरिकी मिलिट्री कार्रवाई का ज़िक्र करते हुए यह बात कही।
उन्होंने तर्क दिया कि प्रस्तावित 50 प्रतिशत टैरिफ प्रभावी रूप से द्विपक्षीय व्यापार को रोक देगा, जिससे भारतीय निर्यातकों के पास पैंतरेबाज़ी के लिए बहुत कम गुंजाइश बचेगी। “चूंकि सीधा बैन नहीं लगाया जा सकता, इसलिए व्यापार को रोकने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल एक टूल के रूप में किया गया है। भारत को यह सहना होगा,” चव्हाण ने कहा।
विवादित बयान की बीजेपी ने की आलोचना
बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने और वैश्विक मंच पर कमजोरी दिखाने का आरोप लगाया। BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने X पर चव्हाण की टिप्पणियों की आलोचना करते हुए उन्हें कांग्रेस के लिए एक नई गिरावट बताया। उन्होंने लिखा, “भारत की स्थिति की वेनेजुएला से बेशर्मी से तुलना करके, कांग्रेस अपनी भारत विरोधी मानसिकता साफ कर रही है,” उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की मांग कर रही है।
चव्हाण की टिप्पणियां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा मोदी सरकार पर हमला तेज करने के एक दिन बाद आईं, जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने पर की गई टिप्पणियों का हवाला दिया था।
“मुझे समझ नहीं आता कि मोदी उनके सामने क्यों झुक रहे हैं। यह देश के लिए हानिकारक है,” खड़गे ने वाशिंगटन के साथ संबंधों को संभालने के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा। “आपको प्रधानमंत्री इसलिए नहीं चुना गया था कि वह जो कुछ भी कहें, आप उसमें हां में हां मिलाएं।”
खड़गे ने वेनेजुएला में हुए घटनाक्रमों का भी जिक्र किया, और जिसे उन्होंने विस्तारवादी प्रवृत्तियां और संप्रभु राष्ट्रों को डराने की कोशिशें बताया, उसके खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा, “जो लोग विस्तारवाद में विश्वास करते हैं, वे लंबे समय तक नहीं टिकते। इतिहास ने दिखाया है कि ऐसी सोच आखिरकार विफल हो जाती है।”