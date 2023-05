पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे सुब्रमण्यम स्वामी! जानिए बीजेपी नेता ने अब क्या कह दिया

Highlights सुब्रमण्यम स्वामी पीएम मोदी के खिलाफ एक बार फिर मोर्ची खोल दिया है वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कह दी है ट्विटर पर मोदी के फॉलोअर्स को मूर्ख कहा

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी पीएम मोदी के खिलाफ एक बार फिर मोर्ची खोल दिया है। इस बार सुब्रमण्यम स्वामी ने सीधे पीएम को चुनौती देते हुए वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कह दी है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया, "ट्विटर पर मोदी और ताड़का के फॉलोअर मूर्ख हैं क्योंकि वे जो भी ट्वीट करते हैं वह यह है कि मोदी मुझे सांसद नहीं बनाएंगे। बेवकूफ नहीं जानते कि मैं पहले ही छह बार संसद में जा चुका हूं, वो भी मोदी के न रहते हुए। मैं 7वीं बार भी जाना चुन सकता हूं जैसे कि वाराणसी से।"

Modi & Tadakka’s followers on Twitter are morons because all the they tweet is Modi will not make me MP. Morons don’t know that I have already been in Parliament six times: 3 LS and 3 RS without Modi. I can choose to go 7 th time too such as from Varanasi.