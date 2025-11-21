शिवकुमार बनेंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? पावर-शेयरिंग फॉर्मूले विवाद पर डिप्टी सीएम ने तोड़ी चुप्पी
By रुस्तम राणा | Updated: November 21, 2025 17:07 IST2025-11-21T17:07:45+5:302025-11-21T17:07:45+5:30
कांग्रेस के कम से कम 15 विधायक और करीब एक दर्जन एमएलसी पार्टी हाईकमान से शिवकुमार को अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग करने के लिए नई दिल्ली में मौजूद हैं।
बेंगलुरु: कर्नाटक में लीडरशिप में बदलाव को लेकर चल रही अटकलों और अंदरूनी पावर की लड़ाई के बीच, डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिवकुमार ने शुक्रवार को अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि कांग्रेस के सभी 140 एमएलए उनके साथ हैं। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, शिवकुमार ने कहा, “...ग्रुप बनाना मेरे खून में नहीं है। सभी 140 विधायक मेरे एमएलए हैं। सीएम ने तय किया कि वह सरकार, कैबिनेट में फेरबदल करेंगे। इसलिए, वे सभी मंत्री बनने में इंटरेस्टेड हैं। यह नैचुरल है कि वे दिल्ली जाकर नेताओं से मिलेंगे। इसके अलावा, मैं क्या कह सकता हूँ? उन्हें पूरा हक है। मैं किसी को नहीं ले गया। उनमें से कुछ लोग खड़गे साहब से मिले। वे सीएम से भी मिले। क्या गलत है? यह उनकी ज़िंदगी है। किसी ने उन्हें बुलाया नहीं है, वे अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं और अपना चेहरा दिखा रहे हैं। वे अपनी मौजूदगी दिखाना चाहते थे कि वे सबसे आगे हैं, काम कर सकते हैं और उन्हें ज़िम्मेदारी चाहिए।”
#WATCH | Bengaluru: On speculations around the CM post in the state, Karnataka Deputy CM DK Shivakumar says, "...Making a group is not in my blood. All 140 MLAs are my MLAs. CM decided that he will reshuffle the Govt, the cabinet. So, all of them are interested in becoming… pic.twitter.com/bsSKhdhVXI— ANI (@ANI) November 21, 2025
कर्नाटक कांग्रेस में क्या हो रहा है?
पीटीआई ने कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बताया कि कम से कम 15 विधायक और करीब एक दर्जन एमएलसी पार्टी हाईकमान से शिवकुमार को अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग करने के लिए नई दिल्ली में मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मांग 2023 में हुए पावर-शेयरिंग एग्रीमेंट पर आधारित है, जिसके तहत सिद्धारमैया को शिवकुमार के लिए जगह बनाने से पहले ढाई साल (20 नवंबर तक) तक सीएम रहना था।
सिद्धारमैया की प्रतिक्रिया
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को साफ किया कि वह अपने पद पर बने रहना चाहते हैं और भविष्य में भी राज्य के बजट पेश करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह अगले दो राज्य बजट पेश करेंगे, तो सिद्धारमैया ने जवाब दिया, “आप यह क्यों पूछ रहे हैं? हां, मैं जारी रखूंगा। मैं भविष्य में भी बजट पेश करूंगा।”
उनकी यह टिप्पणी सत्ताधारी कांग्रेस के अंदर चल रही ज़बरदस्त खींचतान के बीच आई है, जिसमें डी.के. शिवकुमार गुट पार्टी लीडरशिप से उन्हें बदलने की मांग कर रहा है। जब उनसे कहा गया कि शिवकुमार के भाई डी के सुरेश ने कहा था कि "सिद्धारमैया कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटते", तो सीएम ने कहा, “हां। वह सही हैं। मैं कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटा। मैंने चुनाव से पहले की सभी पांच गारंटी पूरी कीं जिनका मैंने वादा किया था।”
जब उनसे पूछा गया कि क्या यह शिवकुमार को पावर देने पर भी लागू होता है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया गया है। कृषि मंत्री एन चालुवरायस्वामी के दिल्ली दौरे पर सिद्धारमैया ने कहा, “मुझे नहीं पता कि वह वहां गए हैं या नहीं। डी के शिवकुमार पहले ही कह चुके हैं। मुझे और क्या कहना चाहिए?” उन्होंने आगे कहा, “मेरी चालुवरायस्वामी से बात हुई। आज भी, मैंने उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बात की। उन्होंने कहा कि वह केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलने दिल्ली गए हैं।”