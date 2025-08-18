क्या इंडिया ब्लॉक चुनावों का बहिष्कार करेगी, EC के खिलाफ विपक्ष के एकजुट होने पर RJD नेता ने क्या कहा?
By रुस्तम राणा | Updated: August 18, 2025 17:43 IST2025-08-18T17:31:44+5:302025-08-18T17:43:50+5:30
नई दिल्ली: सोमवार को जब विपक्ष चुनाव आयोग पर अनियमितताओं के आरोपों को फिर से उठाने के लिए एकजुट हुआ, तो यह सवाल उठा कि क्या विपक्ष बिहार जैसे आगामी चुनावों का बहिष्कार करेगा। इस पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मनोज कुमार झा ने जवाब दिया, "आपको उस संदर्भ को देखना होगा जिसमें (राजद नेता) तेजस्वी यादव ने संभावित बहिष्कार का ज़िक्र किया था। हम किसी भी अतिवादी कदम से पहले सभी ज़रूरी कदम उठा रहे हैं। हम पहले ही चुनाव आयोग के पास जा चुके हैं, और अब तक वह ज़िद्दी ही रहा है।"
उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने "हमारी बात तो सुनी, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी"। चुनाव बहिष्कार के विशिष्ट प्रश्न पर आगे बढ़ते हुए, मनोज झा ने कहा, "हम जनता की इच्छा के अनुसार काम करते हैं। हमें अभी तक सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद है। हमें यह भी उम्मीद है कि चुनाव आयोग भविष्य में भी अपनी निष्पक्षता की छवि को बरकरार रखना चाहेगा। चुनाव आयोग को यह कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि उसके लिए सभी दल समान हैं; यह बात उसके आचरण में झलकनी चाहिए।"
अगर वाकई बहिष्कार होगा, तो "यह जनता से सलाह-मशविरा करने के बाद यहाँ की पार्टियाँ तय करेंगी", उन्होंने कहा: "हम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं; और जनता ही फैसला करती है।" उन्होंने आगे कहा, "लेकिन मुझे यकीन है कि चुनाव आयोग को यह एहसास होगा कि एक और दिन है, जिसे अगला दिन कहा जाता है!"
सवाल और जवाब की शुरुआत भी तेजस्वी यादव के तीन हफ़्ते पहले दिए गए बयान से हुई। यादव ने कथित तौर पर पिछले महीने एक समाचार एजेंसी से कहा था, "अगर राज्य के चुनाव पक्षपातपूर्ण और जोड़-तोड़ वाले तरीक़े से कराए जा रहे हैं, जहाँ पहले से ही तय है कि कौन कितनी सीटें जीतेगा, तो ऐसे चुनाव कराने का क्या फ़ायदा? लोगों और अपने (गठबंधन) सहयोगियों से फ़ीडबैक लेने के बाद, हम बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करने पर विचार कर सकते हैं।"
सोमवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की एक दिन पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने के लिए भारतीय ब्लॉक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधा और पार्टियों पर गलत सूचना और झूठ फैलाने का आरोप लगाया।
इस पर पलटवार करते हुए, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चुनाव आयोग पर "पक्षपात करने वाले अधिकारियों के हाथों में" होने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने आगे आरोप लगाया कि चुनाव आयोग विपक्ष द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप की जाँच नहीं कर रहा है।