क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे सीएम नीतीश, दिल्ली में पीएम मोदी और शाह से मिले, तो फिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री!

पटना/नई दिल्लीः लोकसभा चुनाव के मतगणना होने पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बिहार में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। यह चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि मुख्यमंत्री नीतीश इस्तीफा दे सकते हैं और केंद्र में संभावित मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर बिहार की राजनीति में कानाफूसी शुरू हो गई है। चर्चाओं पर गौर करें तो नीतीश कुमार केंद्र के मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। दरअसल, दिल्ली दौरे पर गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की।

इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जदयू के राज्यसभा सांसद संजय झा भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हुई इस मुलाकात के दौरान बिहार के अलावा राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 11.30 बजे उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की।

वहीं पीएम से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गृहमंत्री अमित शाह से मिलने 4 बजे उनके आवास 6 ए, कृष्ण मेनन मार्ग गए। चुनावी नतीजे आने से पहले दोनों नेताओं की मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। मतगणना शुरू होने से एक दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सक्रियता को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है।

सरकार बनने के वक्त कैबिनेट में जदयू का रोल क्या होगा? आगे दोनों सरकार कैसे मिल कर काम करें? पिछली बार नीतीश कुमार ने एक कैबिनेट मंत्री के सांकेतिक ऑफर को ठुकरा दिया था। बाद में कैबिनेट विस्तार में जदयू कोटे से आरसीपी सिंह मंत्री बने थे। इस लिहाज से आज की बैठक काफ़ी महत्त्वपूर्ण है।

#WATCH | Bihar CM and JD(U) leader Nitish Kumar arrives in Delhi. More details awaited. pic.twitter.com/tcM8s8VISw — ANI (@ANI) June 2, 2024

बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि 4 जून के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा था कि मुख्यमंत्री अपनी पार्टी को बचाने के लिए कोई फैसला लेंगे। हालांकि वह फैसला क्या होगा ये अब भी पहेली बना हुआ है। लेकिन इस बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब केंद्र की सियासत में जा सकते हैं।

