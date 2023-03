प्रधानमंत्री अपने ऊपर, अडानी पर लगे आरोपों की बात क्यों नहीं करते? अडानी विवाद को लेकर तेलंगाना के मंत्री ने पीएम मोदी से किया सवाल

Highlights तेलंगाना के मंत्री केटी रामा राव ने पूछा- क्या बीजेपी में हर कोई राजा हरिश्चंद्र का भाई है? कहा, वे जिस डबल इंजन की बात करते हैं - आर्थिक इंजन अडानी है, राजनीतिक इंजन मोदी है

हैदराबाद:तेलंगाना के मंत्री केटी रामा राव मोदी सरकार की नीतियों के मुखर आलोचक रहे हैं। बुधवार को उन्होंने अडानी विवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से सीधे सवाल किया है। उन्होंने देश प्रधानमंत्री से पूछा है कि पीएम अपने ऊपर, अडानी पर लगे आरोपों की बात क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा कि हम कह रहे हैं कि गौतम अडानी नरेंद्र मोदी के प्रॉक्सी हैं। क्या वे लाई डिटेक्टर टेस्ट लेंगे? क्या उनमें देश के सामने आने की हिम्मत है? क्या बीजेपी में हर कोई राजा हरिश्चंद्र का भाई है?

केंद्र की भाजपा सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर का दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए तेलंगाना के मिनिस्टर ने कहा कि ये एजेंसियों को टूल के रूप में विपक्षी पार्टियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि श्रीलंका की सरकार के आरोप पर जवाब क्यों नहीं देते?

भाजपा पर एक के बाद सवाल दागते हुए तेलंगाना के मंत्री ने पूछा- क्या सभी बीजेपी वाले साफ हैं? उन्होंने पीएम मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उत्पीड़न, राजनीतिक प्रतिशोध और धमकी नरेंद्र मोदी के लिए कहीं और काम कर सकती है। उन्होंने कहा, वह आग से खेल रहे हैं और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में उन्हें इसका एहसास होगा। अपनी बात को आगे जोड़ते हुए केटी रामा राव ने कहा, वे जिस डबल इंजन की बात करते हैं - आर्थिक इंजन अडानी है, राजनीतिक इंजन मोदी है।

Why does PM not speak of allegations against him, on Adani? We're saying Gautam Adani is a proxy of Narendra Modi. Will he take a lie detector test? Does he have guts to come in front of the country? Is everyone in BJP a brother of Raja Harishchandra?: Telangana Min KT Rama Rao