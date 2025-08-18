Vice President elections: विपक्ष का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा? मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया आज अहम बैठक

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा के लिए कई विपक्षी नेता आज शाम बैठक कर सकते हैं। यह घटनाक्रम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन को इस महत्वपूर्ण पद के लिए पार्टी की पसंद बताए जाने के एक दिन बाद सामने आया है।

कई विपक्षी नेताओं ने राधाकृष्णन की उम्मीदवारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि वे भी जल्द ही एक बैठक करेंगे और अपने उम्मीदवार पर फैसला करेंगे। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, "इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने इस मामले पर कुछ चर्चाएँ की हैं और मुझे उम्मीद है कि आम सहमति बन जाएगी और हम जल्द ही इस फैसले की घोषणा करेंगे।"

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को कहा कि सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उम्मीदवार बनाने का फैसला "एनडीए सहयोगियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श" के बाद लिया गया। नड्डा ने कहा, "विपक्षी नेताओं ने हमें बताया कि उम्मीदवार का समर्थन करने का उनका फैसला उम्मीदवार पर निर्भर करेगा... हमें उम्मीद है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से होगा।"

68 वर्षीय नेता ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत एक आरएसएस कार्यकर्ता के रूप में की थी और इससे पहले झारखंड के राज्यपाल, तेलंगाना के अतिरिक्त प्रभार और पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं। राधिकृष्णन की उम्मीदवारी पर विपक्ष की मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ थीं। कुछ लोगों ने इस कदम का स्वागत किया, तो कुछ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से उनके जुड़ाव की आलोचना की।

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा, "सीपी राधाकृष्णन की आरएसएस से जुड़ी पृष्ठभूमि है और वे गर्व से उस बैज को धारण करते हैं। वे सांसद और भाजपा के तमिलनाडु प्रमुख रह चुके हैं और अब महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, लेकिन उनके आरएसएस से जुड़ाव को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।"

समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने भी एनडीए के उम्मीदवार के आरएसएस से संबंधों का हवाला दिया और कहा कि उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला "एनडीए ने नहीं, बल्कि आरएसएस ने लिया है... एनडीए के घटक दलों को यह समझना चाहिए कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में उनका क्या महत्व है।"

इस बीच, उद्धव सेना नेता संजय राउत ने राधाकृष्णन को "एक बेहद संतुलित व्यक्तित्व" बताया और कहा कि अगर महाराष्ट्र के राज्यपाल उपराष्ट्रपति बनते हैं, तो उनकी पार्टी खुश होगी।

समाचार एजेंसी एएनआई ने राउत के हवाले से कहा, "अगर महाराष्ट्र के राज्यपाल उपराष्ट्रपति बनते हैं, तो हमें खुशी होगी, लेकिन चुनाव होंगे। भारत गठबंधन एक फैसला लेगा, मैं नहीं कह सकता कि वह फैसला क्या होगा... लेकिन आज हम इस पर चर्चा करेंगे और फैसला करेंगे। देश में उपराष्ट्रपति पद से भी ज़्यादा गंभीर मुद्दा वोट चोरी का है, और हम इससे ध्यान नहीं भटकाना चाहते।"

स्वास्थ्य कारणों से जगदीप धनखड़ के इस्तीफ़े के बाद यह पद खाली होने के कुछ दिनों बाद उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था। इस पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होने हैं।

