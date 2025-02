WHO WAS Kameshwar Chaupal: कौन थे कामेश्वर चौपाल?, राम लला मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट रखने वाले, पीएम मोदी ने किया याद

Highlights WHO WAS Kameshwar Chaupal Death: नौ नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर के प्रथम शिलान्यास समारोह में पहली ईंट रखी थी। WHO WAS Kameshwar Chaupal Death: जानकारी के अनुसार चौपाल ने दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। WHO WAS Kameshwar Chaupal Death: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौपाल के निधन पर दुख व्यक्त किया है।

WHO WAS Kameshwar Chaupal Death: अयोध्या में राम लला के मंदिर के निर्माण के लिए पहली ईंट रखने वाले विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के नेता कामेश्वर चौपाल का बीमारी के बाद निधन हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौपाल के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राम मंदिर ट्रस्ट के मीडिया सेंटर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चौपाल ने दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। मंदिर ट्रस्ट ने कहा कि पटना के रहने वाले चौपाल लंबे समय से गुर्दे की बीमारी से पीड़ित थे। ट्रस्ट के अनुसार, उन्होंने नौ नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर के प्रथम शिलान्यास समारोह में पहली ईंट रखी थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने उन्हें 'प्रथम कारसेवक' की उपाधि से सम्मानित किया था।

SAD NEWS - Ayodhya Ram Mandir trustee Kameshwar Choupal passed away at age of 68.



RSS mentioned him as first Karsewak.



He was former BJP MLC from Bihar.



In 1989 he kept first brick for Sri Ram Mandir.



He was suffering from kidney issues despite his daughter donating kidney. pic.twitter.com/YLeuD1dnU9