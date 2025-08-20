CM रेखा गुप्ता को किसने मारा 'थप्पड़', कौन है हमलावर राजेश? पहली तस्वीर आई सामने

CM Rekha Gupta Attacked: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ। हमलावर शिकायतकर्ता के रूप में सीएम आवास पहुंचा और सीएम पर हिसंक हमला कर दिया। इस घटना के बारे में सिविल लाइन पुलिस का कहना है कि उन्होंने हमलावर को पकड़ लिया है जिससे पूछताछ की जा रही है।

आरोपी कौन है?

शुरुआती जांच के अनुसार, आरोपी ने खुद को गुजरात के राजकोट निवासी 41 वर्षीय राजेश बताया है। पुलिस उसके बयान की पुष्टि कर रही है। अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में क्या हुआ था, और कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बयान अलग-अलग हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के लोगों ने शुरू में कहा कि मुख्यमंत्री को "थप्पड़" मारा गया और उनके "बाल खींचे गए", जबकि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बाद में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये दावे "मनगढ़ंत" हैं और कार्यक्रम में एक व्यक्ति द्वारा उन्हें खींचने की कोशिश के दौरान हुए हंगामे के बाद मुख्यमंत्री घायल हो गईं।

#WATCH | Gujarat | Visuals from Rajkot residence of Rajesh Khimji, who attacked Delhi CM Rekha Gupta during 'Jan Sunvai' in Delhi today. A Police personnel in civilian clothes is present here.



According to Delhi Police, the accused identified himself as Rajesh Khimji and said… pic.twitter.com/hWDCTOtHna — ANI (@ANI) August 20, 2025

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री की हालत स्थिर है और डॉक्टरों ने उनकी जाँच की है। "इससे मुझे थोड़ा धक्का लगा है। मैं उनसे मिला हूँ, वह एक मज़बूत महिला हैं। ऐसा लगता है कि थप्पड़ या पत्थरबाज़ी की कहानियाँ मनगढ़ंत हैं। जन सुनवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री अभी आराम कर रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वह अपने कार्यक्रम रद्द नहीं करेंगी," सचदेवा ने कहा।

मुख्यमंत्री कार्यालय के लोगों के अनुसार, मुख्यमंत्री नागरिकों से बातचीत कर रही थीं और उनकी शिकायतें सुन रही थीं, तभी एक व्यक्ति अचानक आगे बढ़ा, मुख्यमंत्री को एक कागज़ का टुकड़ा दिया, उनके साथ ऊँची आवाज़ में बात करने लगा और गालियाँ देने के बाद उन्हें थप्पड़ मार दिया।

#WATCH | Rajkot, Delhi | Bhanuben, mother of Rajesh Khimji who attacked Delhi CM today, says, "I have no information."



According to Delhi Police, Rajesh Khimji attacked Delhi CM Rekha Gupta during 'Jan Sunvai' in Delhi today. pic.twitter.com/alxUi9T7cw — ANI (@ANI) August 20, 2025

दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने पहले कहा था कि उस व्यक्ति ने "बाल खींचकर" उन पर शारीरिक हमला किया।

प्रवीण शंकर कपूर ने कहा, "हमें बताया जा रहा है कि उसने बाल खींचकर उन पर शारीरिक हमला किया। उसने जो कुछ कहा, उससे लगता है कि उस व्यक्ति का आपराधिक इरादा था और उसका राजनीतिक झुकाव था। उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हम आगे की पूछताछ का इंतज़ार कर रहे हैं।"

I strongly condemn the cowardly attack on Hon’ble CM @gupta_rekha Ji during a public hearing.



Her fearless connect with people and unwavering commitment to public service clearly unsettles the opposition, which is stooping to such shameful tactics.

Wishing her strength, safety… pic.twitter.com/Qn5Zyscjh4 — Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) August 20, 2025

Web Title: Who slapped CM Rekha Gupta who is attacker Rajesh First picture surfaces