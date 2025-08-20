CM रेखा गुप्ता को किसने मारा 'थप्पड़', कौन है हमलावर राजेश? पहली तस्वीर आई सामने

CM Rekha Gupta Attacked: दिल्ली में आज 'जन सुनवाई' के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले राजेश खिमजी के राजकोट स्थित आवास पर पुलिस पहुंची है

CM Rekha Gupta Attacked: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ। हमलावर शिकायतकर्ता के रूप में सीएम आवास पहुंचा और सीएम पर हिसंक हमला कर दिया। इस घटना के बारे में सिविल लाइन पुलिस का कहना है कि उन्होंने हमलावर को पकड़ लिया है जिससे पूछताछ की जा रही है।

आरोपी कौन है?

शुरुआती जांच के अनुसार, आरोपी ने खुद को गुजरात के राजकोट निवासी 41 वर्षीय राजेश बताया है। पुलिस उसके बयान की पुष्टि कर रही है। अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में क्या हुआ था, और कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बयान अलग-अलग हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के लोगों ने शुरू में कहा कि मुख्यमंत्री को "थप्पड़" मारा गया और उनके "बाल खींचे गए", जबकि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बाद में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये दावे "मनगढ़ंत" हैं और कार्यक्रम में एक व्यक्ति द्वारा उन्हें खींचने की कोशिश के दौरान हुए हंगामे के बाद मुख्यमंत्री घायल हो गईं।

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री की हालत स्थिर है और डॉक्टरों ने उनकी जाँच की है। "इससे मुझे थोड़ा धक्का लगा है। मैं उनसे मिला हूँ, वह एक मज़बूत महिला हैं। ऐसा लगता है कि थप्पड़ या पत्थरबाज़ी की कहानियाँ मनगढ़ंत हैं। जन सुनवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री अभी आराम कर रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वह अपने कार्यक्रम रद्द नहीं करेंगी," सचदेवा ने कहा।

मुख्यमंत्री कार्यालय के लोगों के अनुसार, मुख्यमंत्री नागरिकों से बातचीत कर रही थीं और उनकी शिकायतें सुन रही थीं, तभी एक व्यक्ति अचानक आगे बढ़ा, मुख्यमंत्री को एक कागज़ का टुकड़ा दिया, उनके साथ ऊँची आवाज़ में बात करने लगा और गालियाँ देने के बाद उन्हें थप्पड़ मार दिया।

दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने पहले कहा था कि उस व्यक्ति ने "बाल खींचकर" उन पर शारीरिक हमला किया।

प्रवीण शंकर कपूर ने कहा, "हमें बताया जा रहा है कि उसने बाल खींचकर उन पर शारीरिक हमला किया। उसने जो कुछ कहा, उससे लगता है कि उस व्यक्ति का आपराधिक इरादा था और उसका राजनीतिक झुकाव था। उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हम आगे की पूछताछ का इंतज़ार कर रहे हैं।"

