Who is Vinay Mohan Kwatra: कौन हैं विनय क्वात्रा, अमेरिका में भारत के अगले राजदूत होंगे, जानिए उनके बारे में 11 बातें

Who is Vinay Mohan Kwatra: विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को भारत के पूर्व विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया। विदेश मंत्री ने घोषणा की कि विनय मोहन क्वात्रा जल्द ही कार्यभार संभालेंगे। राजदूत क्वात्रा 1988 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। तरनजीत संधू की जगह लेंगे। जो जनवरी 2024 में रिटायर हुए थे। 15 जुलाई को विक्रम मिस्री भारत के विदेश सचिव के रूप में क्वात्रा के उत्तराधिकारी बने थे। विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘‘उम्मीद है कि वह जल्द ही कार्यभार संभालेंगे।’’

Thank outgoing Foreign Secretary Vinay Kwatra for his dedication and many contributions in the field of foreign policy and national security.



Particularly in the last decade,he has helped strategize and execute so many of our key policies.



Wish him well in his future endeavors. pic.twitter.com/5Ixf4YLcbU — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) July 14, 2024

Vinay Mohan Kwatra appointed as the next Ambassador of India to the United States of America @MEAIndiapic.twitter.com/HWbtHdNWrK — DD News (@DDNewslive) July 19, 2024

1. विनय मोहन क्वात्रा ने एक मई 2022 से 14 जुलाई 2024 तक विदेश सचिव के रूप में कार्य किया।

2. 1988 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए थे। उन्होंने अपनी सेवा के शुरुआती वर्षों में जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन में सेवा की।

3. वर्ष 1993 से 2003 के बीच उन्होंने दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में डेस्क अधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र के साथ काम किया।

4. दक्षिण अफ्रीका तथा उज्बेकिस्तान में राजनयिक मिशन में कार्य किया।

5. 2003 से 2006 तक बीजिंग में भारतीय दूतावास में परामर्शदाता और बाद में मिशन के उप प्रमुख के रूप में कार्य किया।

6. 2006 से 2010 तक नेपाल में दक्षेस सचिवालय में व्यापार, अर्थव्यवस्था और वित्त ब्यूरो के प्रमुख के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

7. मई 2010 से जुलाई 2013 तक उन्होंने वाशिंगटन में भारतीय दूतावास में शासकीय अधिकारी (वाणिज्य) के रूप में कार्य किया।

8. जुलाई 2013 से अक्टूबर 2015 के बीच मंत्रालय में नीति नियोजन और अनुसंधान प्रभाग के प्रमुख रहे और बाद में अमेरिकी प्रभाग के प्रमुख के रूप में कार्य किया।

9. अक्टूबर 2015 से अगस्त 2017 तक उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया।

10. अगस्त 2017 से फरवरी 2020 तक वह फ्रांस में भारत के राजदूत रहे।

11. मार्च 2020 से अप्रैल 2022 तक उन्होंने नेपाल में राजदूत के रूप में कार्य किया।

Former Foreign Secretary #VinayMohanKwatra has been appointed as the next Ambassador of India to the United States of America. A 1988 batch IFS officer, Mr. Kwatra, is expected to take up the assignment shortly. The post was vacant after the retirement of then-Ambassador Taranjit… — All India Radio News (@airnewsalerts) July 19, 2024

