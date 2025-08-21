Satish Golcha: कौन हैं सतीश गोलचा? दिल्ली को मिला नया पुलिस कमिश्नर

नई दिल्ली: वर्तमान में दिल्ली के महानिदेशक (कारागार) के पद पर तैनात आईपीएस सतीश गोलचा को गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी ने एसबीके सिंह का स्थान लिया है, जिन्होंने 31 जुलाई को अपने पूर्ववर्ती संजय अरोड़ा के सेवानिवृत्त होने के बाद आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार संभाला था। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी गोलचा दिल्ली पुलिस के 26वें आयुक्त होंगे।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश में बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। साल 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी ने एसबीके सिंह का स्थान लिया है। सिंह ने अपने पूर्ववर्ती संजय अरोड़ा की सेवानिवृत्ति के बाद 31 जुलाई को आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार संभाला था। गोलचा वर्तमान में तिहाड़ जेल के महानिदेशक हैं।

उन्होंने एक मई, 2024 को यह पदभार ग्रहण किया था। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने विशेष पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था), दिल्ली पुलिस में विशेष आयुक्त (खुफिया) और अरुणाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सहित महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस में पुलिस उपायुक्त और संयुक्त आयुक्त के रूप में भी काम किया है।

1992 batch IPS officer Satish Golcha appointed to the post of the Commissioner of Police, Delhi.@DelhiPolice@HMOIndiapic.twitter.com/Eh6NxhFW8B — All India Radio News (@airnewsalerts) August 21, 2025

सतीश गोलचा द्वारा निभाई गई भूमिकाएँ

- सतीश गोलचा 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान विशेष पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था) के रूप में अपनी भूमिका के लिए चर्चा में आए।

- इससे पहले, गोलचा ने दिल्ली पुलिस के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी), संयुक्त आयुक्त और विशेष आयुक्त के रूप में कार्य किया।

- उन्होंने फरवरी 2022 से जून 2023 तक अरुणाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के रूप में भी कार्य किया, उसके बाद उन्हें वापस दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया।

