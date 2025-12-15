Sanjay Saraogi: कौन हैं संजय सरावगी, जो बीजेपी की बिहार यूनिट के नए अध्यक्ष बने हैं?

नई दिल्ली: संजय सरावगी को सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की बिहार यूनिट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सरावगी की नियुक्ति बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार बहुमत से जीतने के लगभग एक महीने बाद हुई है।

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक नोटिफिकेशन में कहा, "भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने संजय सरावगी को तुरंत प्रभाव से बिहार में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है।" सरावगी ने दिलीप जायसवाल की जगह ली है, जिन्हें दो साल से भी कम समय पहले बिहार बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया था।

संजय सरावगी कौन हैं?

बिहार के दरभंगा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक, 57 वर्षीय सरावगी बिहार सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। माना जा रहा है कि जायसवाल को बीजेपी की 'एक व्यक्ति एक पद' की घोषित नीति के तहत हटाया गया है। पिछले साल, उन्होंने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की जगह राज्य बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश कुमार कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।

सरावगी को इस साल फरवरी में राज्य कैबिनेट में शामिल किया गया था, और उन्हें महत्वपूर्ण राजस्व और भूमि सुधार विभाग सौंपा गया था। सरावगी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत ABVP में एक छात्र कार्यकर्ता के तौर पर की और बाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) में शामिल हो गए, जहाँ वे एक एक्टिव सदस्य थे। उन्हें 2001 में BJP के दरभंगा शहर यूनिट का अध्यक्ष बनाया गया था।

उन्होंने 2005 के विधानसभा चुनावों में दरभंगा से अपना पहला चुनाव लड़ा और तब से लगातार यह सीट जीत रहे हैं। वह बिहार राज्य BJP गौ रक्षा प्रकोष्ठ के संयोजक और राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य हैं और उन्हें अक्सर मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाने के लिए जाना जाता है।

संजय सरावगी, जो पार्टी के एक प्रमुख वैश्य चेहरा हैं, फरवरी 2005 से विधायक हैं और दरभंगा शहरी सीट पर उनकी मज़बूत पकड़ मानी जाती है। वह पिछली NDA सरकार में मंत्री थे और उनके पास ज़मीन और राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विभाग थे। राज्य अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति को सामाजिक संतुलन बनाए रखने और चुनावी समीकरणों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

