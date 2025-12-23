कौन हैं सदानंद डेट? NIA प्रमुख को भेजा गया वापस, संभाल सकते हैं महाराष्ट्र के DGP का पद

नई दिल्ली: सीनियर आईपीएस अधिकारी और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) के डायरेक्टर जनरल सदानंद वसंत डेट को महाराष्ट्र वापस भेज दिया गया है और उन्हें अगले साल 3 जनवरी को मौजूदा डीजीपी रश्मि शुक्ला के रिटायर होने के बाद राज्य के अगले डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) के पद के लिए सबसे आगे माना जा रहा है।

सोमवार देर रात जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी ने डेट को तुरंत प्रभाव से उनके मूल कैडर में समय से पहले वापस भेजने को मंज़ूरी दे दी है। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी, डेट फिलहाल शुक्ला के रिटायरमेंट के बाद महाराष्ट्र में सबसे सीनियर IPS अधिकारी हैं।

NIA चीफ से लेकर महाराष्ट्र के टॉप पुलिस अधिकारी तक

डेट को पिछले साल मार्च में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया था, जो देश की प्रमुख आतंकवाद विरोधी जांच एजेंसी है। उनका महाराष्ट्र लौटना एक अहम समय पर हुआ है, क्योंकि आने वाले हफ्तों में राज्य को एक नया पुलिस प्रमुख मिलने वाला है।

The Appointments Committee of the Cabinet has approved the proposal of the Ministry of Home Affairs for premature repatriation of Director General of the National Investigation Agency (NIA) Sadanand Vasant Date, a 1990-batch Indian Police Service officer to his parent cadre… pic.twitter.com/0abIMWJmUf — ANI (@ANI) December 23, 2025

केंद्रीय गृह मंत्रालय और कैबिनेट कमेटी से उनके वापस लौटने की मंज़ूरी मिलने के बाद, डेट अब महाराष्ट्र DGP के पद के लिए सबसे आगे चल रहे हैं। यह एक ऐसा पद है जो उन्हें देश की सबसे बड़ी और सबसे जटिल पुलिस फ़ोर्स में से एक का मुखिया बनाता है।

26/11 के हीरो के तौर पर जाना जाता है उन्हें

डेट को 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के दौरान उनकी भूमिका के लिए 26/11 के हीरो के तौर पर जाना जाता है। 26 नवंबर, 2008 की रात को, जब लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने समुद्र के रास्ते आकर पूरे मुंबई में एक साथ हमले किए, तब डेट सेंट्रल रीजन के एडिशनल कमिश्नर ऑफ़ पुलिस के तौर पर काम कर रहे थे।

उन्होंने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पास और बाद में कामा अस्पताल में अंधाधुंध फायरिंग की खबरों पर कार्रवाई की। डेट और उनकी टीम ने आतंकवादी अजमल कसाब और अबू इस्माइल को अस्पताल की छत पर घेर लिया, लेकिन हमलावरों के ग्रेनेड फेंकने और फायरिंग करने से ऑपरेशन खतरनाक हो गया। डेट को गंभीर चोटें आईं और बाद में उन्हें बहादुरी के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया।

सालों बाद इस घटना के बारे में बात करते हुए, डेट ने कहा कि ग्रेनेड के धातु के टुकड़े अभी भी उनके शरीर में फंसे हुए हैं, जिसमें एक उनकी आंख के पास भी है, इन निशानों को वह चोट नहीं, बल्कि युद्ध क्षेत्र से मिले "मेडल" मानते हैं।

मुख्य सुरक्षा और जांच भूमिकाओं में करियर

अब 59 साल के डेट ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों में कई हाई-प्रोफाइल पदों पर काम किया है। उन्होंने महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (ATS) के प्रमुख, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फ़ोर्स (CRPF) में इंस्पेक्टर जनरल (ऑपरेशंस), और मीरा-भायंदर और वसई-विरार के पुलिस कमिश्नर के तौर पर काम किया है।

अपने ऑपरेशनल अनुभव के अलावा, डेट के पास अपराध जांच में एकेडमिक बैकग्राउंड भी है, उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से आर्थिक अपराधों में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। उनके फील्ड अनुभव, आतंकवाद विरोधी साख और जांच विशेषज्ञता के मेल ने उन्हें एक सख्त और अनुभवी अधिकारी के रूप में पहचान दिलाई है, ये ऐसे गुण हैं जो उनकी अगली भूमिका को परिभाषित कर सकते हैं, अगर वह औपचारिक रूप से महाराष्ट्र के पुलिस प्रमुख का पद संभालते हैं।

