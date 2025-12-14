“मुंबई के खजाने को लूटने वाले रहमान डकैत” कौन है?, एकनाथ शिंदे ने कहा-‘धुरंधर महायुति’ गठबंधन देगा जवाब?

Highlights अभी की महायुति तो बस ट्रेलर है-असली पिक्चर अभी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) शामिल हैं। शिवाजी महाराज पर 21 पन्नों का पाठ शामिल करने के लिए शिक्षा मंत्री की प्रशंसा की।

नागपुरः महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फिल्म ‘धुरंधर’ के पात्र का उल्लेख करते हुए परोक्ष तौर पर उद्धव ठाकरे पर रविवार पर निशाना साधा और कहा कि “मुंबई के खजाने को लूटने वाले रहमान डकैत” को ‘धुरंधर महायुति’ गठबंधन द्वारा उचित जवाब दिया जाएगा। यह ताजा हमला नगर निगमों के चुनाव से ठीक पहले हुआ है जिसके तहत महत्वपूर्ण बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के लिए भी चुनाव होना है। राज्य विधानमंडल में "पिछले सप्ताह के प्रस्ताव" पर चर्चा के दौरान, शिंदे ने विधान परिषद में उद्धव ठाकरे की "कम उपस्थिति" को लेकर उन पर निशाना साधने के लिए शायरी और व्यंग्य का इस्तेमाल किया और उसे उन्होंने (हिंदुत्व) विचारधारा के साथ विश्वासघात करार दिया था। अविभाजित शिवसेना के बृहन्मुंबई महानगर पालिका में लंबे समय सत्ता में रहने की ओर परोक्ष तौर पर इशारा करते हुए शिंदे ने कहा, ‘‘यह रहमान डकैत कौन है जिसने मुंबई के खजाने को लूटा? मैं निजी हमले नहीं करता, लेकिन ऐसे कई रहमान डकैत आए और चले गए। यह 'धुरंधर महायुति' उन्हें करारा जवाब देगा।

अभी की महायुति तो बस ट्रेलर है-असली पिक्चर अभी बाकी है।’’ महायुति में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) शामिल हैं। महायुति सरकार की कल्याणकारी पहलों को गिनाते हुए, शिंदे ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) पाठ्यक्रम में छत्रपति शिवाजी महाराज पर 21 पन्नों का पाठ शामिल करने के लिए शिक्षा मंत्री की प्रशंसा की।

ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दूसरों के बारे में बुरा बोलने से किसी का चरित्र अच्छा नहीं होता। शिंदे ने शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की हिंदुत्व विरासत का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘जो व्यक्ति सत्ता के लिए विश्वास और विचारधारा का सौदा करता है, वह सच्चा उत्तराधिकारी नहीं हो सकता।’’ ठाकरे के हाल ही में उप मुख्यमंत्री पद की संवैधानिकता पर सवाल उठाने पर, शिंदे ने कहा, ‘‘जब मैं मुख्यमंत्री बना, तो आपने मुझे गैर-संवैधानिक कहा और मुझे हटाना चाहा। अब आप मुझे उप मुख्यमंत्री के पद से हटाना चाहते हैं।’’

सरकारी योजनाओं को "पांसा पलटने वाला" बताते हुए, शिंदे ने कहा कि महायुति आने वाले नगर निगम चुनाव जीतेगी और साबित करेगी कि सहयोगी "असली धुरंधर" हैं। उन्होंने ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘हमने विधानसभा देर रात 2 बजे तक चलाई, लेकिन कुछ लोग सदन में दो घंटे भी नहीं बैठ सकते।

कुछ विधायक सत्र को पर्यटन की तरह लेते हैं।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने हाल में समाप्त हुए शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के नेता की नियुक्ति की मांग के अलावा आम लोगों से जुड़े मुद्दे उठाने में नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि रविवार को खत्म हुए शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के नेता की नियुक्ति की मांग के अलावा आम लोगों से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं उठाया।

विदर्भ के कम विकास को लेकर हो रही आलोचनाओं को खारिज करते हुए शिंदे ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र के विकास पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा, "गढ़चिरौली 5 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के साथ भारत के अगले ‘स्टील हब’ के रूप में उभर रहा है। इससे विकास के साथ-साथ रोजगार भी पैदा होगा।’’

उन्होंने कहा कि गढ़चिरौली, अमरावती और अन्य जिलों में साजोसामान, वस्त्र उद्योग और रक्षा निर्माण में परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है। शिंदे ने दोहराया कि "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना" कभी बंद नहीं होगी और योग्य महिलाओं को मासिक भत्ता बढ़ाकर 2,100 रुपये करने का फैसला "सही समय पर" लिया जाएगा।

मुंबई में पुरानी इमारतों के पुनर्विकास की घोषणा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि महायुति सरकार नागरिकों को घर देकर बालासाहेब ठाकरे के सपने को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा, "हम मुंबई की सड़कों को गड्ढों से मुक्त और शहर को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे।"

शिंदे ने कहा कि मुख्यमंत्री बनना कभी उनका एजेंडा नहीं था और उन्होंने हमेशा लोगों के लिए काम करने और उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, "लोगों ने मुझे मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी बनाया।" उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री (नरेन्द्र) मोदी के भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को साकार करने में महाराष्ट्र सबसे बड़ा योगदान देगा।

