कौन हैं प्रत्यय अमृत?, अमृत लाल मीणा की जगह होंगे बिहार के नए मुख्य सचिव, बिहार विधानसभा चुनाव पर नजर
By एस पी सिन्हा | Updated: September 1, 2025 17:37 IST2025-09-01T17:35:09+5:302025-09-01T17:37:06+5:30
1989 बैच के आईएएस ऑफिसर अमृत लाल मीणा 31 अगस्त को रिटायर हुए हैं। सरकार ने उन्हें रिटायरमेंट से 27 दिन पहले ही मुख्य सचिव पद पर पोस्ट किया था।
पटनाः बिहार के मुख्य सचिव के पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद प्रत्यय अमृत ने सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका स्वागत करते हुए बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। प्रत्यय अमृत ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार के अलग-अलग विषयों पर चर्चा। इस अवसर पर उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों ने भी उन्हें शुभकामनाएं दीं और उनके आगामी कार्यकाल के लिए सफलता की कामना की। प्रत्यय अमृत, जो अपने कुशल नेतृत्व और प्रशासनिक अनुभव के लिए जाने जाते हैं, ने इस नई जिम्मेदारी को स्वीकारते हुए सभी आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। बता दें कि रविवार को विदा हो रहे मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने उन्हें खुद कुर्सी पर बैठाया था और शुभकामनाएं दी थी।
समारोह में दोनों अधिकारियों के परिवारजन और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम का आयोजन मुख्य सचिवालय में किया गया था। इस दौरान मौके पर मौजूद अधिकारियों ने तालियों से उनका स्वागत किया था। साल 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर अमृत लाल मीणा 31 अगस्त को रिटायर हुए हैं। सरकार ने उन्हें रिटायरमेंट से 27 दिन पहले ही मुख्य सचिव पद पर पोस्ट किया था।
विदाई समारोह में उनके जीवन और कार्यकाल पर एक वीडियो भी दिखाया गया था। बता दें कि राजस्थान के करौली जिले के साधारण परिवार से निकलकर वे मुख्य सचिव बने और अपने कार्यकाल में वह तीन बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए। वहीं, नए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।
प्रत्यय अमृत को बिहार में कई महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभालने का अनुभव है। वे अपनी तेज तर्रार और कुशल कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। गोपालगंज जिले के निवासी प्रत्यय अमृत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे नजदीकी आईएएस अधिकारियों में जाने जाते हैं। बिहार में सड़क और बिजली और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए बड़े परिवर्तन में उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है।
7 जुलाई 1967 में जन्म लेने वाले प्रत्यय अमृत गोपालगंज जिला के हथुआ के निवासी हैं। इनके पिता डॉक्टर रिपु सूदन श्रीवास्तव लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर के विभागाध्यक्ष रहे। इसके बाद वह जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के कुलपति भी बने। वहीं मां कविता वर्मा उसी कॉलेज में हिंदी की प्राध्यापक थीं।
प्रत्यय अमृत सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से स्नातक की उपाधि ली है। 1991 में आईएएस अधिकारी बनने के बाद कटिहार, छपरा, जहानाबाद जिलों में डीएम की भूमिका निभाई। कई उल्लेखनीय काम के कारण चर्चा में आए। खासकर कटिहार में एक अस्पताल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल लागू करने के कारण चर्चा में आए।
लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के बाद प्रत्यय अमृत ने अपनी मुख्य भूमिका निभाई। इधर, प्रत्यय अमृत की पत्नी डॉक्टर रत्ना श्रीवास्तव पटना के ए एन कॉलेज में प्राध्यापक हैं। प्रत्यय अमृत के एक पुत्र और एक पुत्री भी है, परिवार में कई सदस्य आईएएस अधिकारी है।
बहन और बहनोई भी आईएएस अधिकारी हैं तो वहीं ससुर भी आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। प्रत्यय अमृत उस समय मुख्य सचिव की कार्यभार संभाली हैं, जब बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है तो ऐसे में सबकी नजर रहेगी विधानसभा चुनाव किस प्रकार से कराते हैं।