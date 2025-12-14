कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त नितिन नबीन?, पीएम मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने क्या किया पोस्ट
नई दिल्लीः बिहार के मंत्री नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद भाजपा के शीर्ष नेताओं की ओर से उन्हें दिये जा रहे बधाई संदेशों की बाढ़ आ गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नबीन का समृद्ध संगठनात्मक अनुभव आने वाले समय में पार्टी को मजबूत करेगा। नबीन (45) को रविवार को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और संभावना है कि वे अंततः जे.पी. नड्डा के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, जो सत्तारूढ़ पार्टी में एक पीढ़ीगत बदलाव का संकेत है।
प्रधानमंत्री मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “नितिन नबीन जी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। वे एक युवा और परिश्रमी नेता हैं, जिनके पास संगठन का अच्छा-खासा अनुभव है। बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका कार्य बहुत प्रभावी रहा है।” मोदी ने कहा, “मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी ऊर्जा और प्रतिबद्धता आने वाले समय में हमारी पार्टी को और अधिक सशक्त बनाएगी। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर उन्हें हार्दिक बधाई।”
गृह मंत्री शाह ने नबीन के काम की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में या छत्तीसगढ़ के पार्टी प्रभारी के रूप में अपनी हर जिम्मेदारी को “पूर्ण समर्पण और सफलता” के साथ निभाया है। उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा एवं भाजपा संसदीय बोर्ड के वरिष्ठ नेताओं द्वारा नितिन नबीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं।”
गृह मंत्री ने कहा कि पांच बार विधायक और बिहार सरकार में मंत्री के रूप में कार्य कर चुके नवीन के पास जनता के बीच काम करने का “व्यापक अनुभव” है। शाह ने कहा, “आज उनका राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना दिन-रात परिश्रम करने वाले हर युवा भाजपा कार्यकर्ता का सम्मान है। मैं उनके नवीन दायित्व और सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं।”
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नबीन को बधाई देते हुए कहा कि वह एक “परिश्रमी” और लीक से हटकर सोचने की क्षमता से संपन्न व्यक्ति हैं। सिंह ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “बिहार की धरती से आने वाले युवा और ऊर्जावान नेता नितिन नबीन को भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई।”
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रेरक नेतृत्व में वे भाजपा को सफलता की नयी बुलंदियों तक ले जाने में अवश्य सफल होंगे। उनके कार्यकाल की सफलता के लिए उन्हें बहुत शुभकामनाएं।” भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि नबीन के नेतृत्व और प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में पार्टी देश और देश की जनता की सेवा की भावना के साथ कार्य करते हुए नए आयाम स्थापित करेगी।
नड्डा ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “ज्ञान और संस्कृति की पुण्यधरा बिहार के ओजस्वी भाजपा नेता एवं बिहार सरकार में मंत्री श्री नितिन नबीन जी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने पर उन्हें आत्मीय बधाई देता हूं।” भाजपा अध्यक्ष ने कहा, “मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन एवं आपके नेतृत्व में संगठन राष्ट्र व जनसेवा की भावनाओं के साथ नये आयाम स्थापित करेगा।”