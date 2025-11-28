कौन हैं निर्मलानंदनाथ स्वामीजी? वोक्कालिगा संत ने कर्नाटक के CM पद के लिए डीके शिवकुमार का किया समर्थन

बेंगलुरु: कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के अंदर चल रही पावर की खींचतान की खबरों के बीच, वोक्कालिगा संत निर्मलानंदनाथ स्वामीजी ने राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार को सीएम पद के लिए सपोर्ट किया। बुधवार को, स्वामीजी ने कहा कि यह उनका पर्सनल विचार और कम्युनिटी के अंदर की भावना दोनों है कि शिवकुमार को कर्नाटक का अगला सीएम होना चाहिए।

आदिचुंचुनागिरी मठ के मठाधीश ने यह भी भरोसा जताया कि कांग्रेस हाईकमान सही फैसला लेगा। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के 2.5 साल से ज़्यादा पूरे होने पर वहां लीडरशिप बदलने की अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसी खबरें सामने आईं कि जब 2023 में कांग्रेस कर्नाटक में पावर में आई थी, तो सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच एक कथित "पावर-शेयरिंग" एग्रीमेंट हुआ था।

जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि शिवकुमार वोक्कालिगा कम्युनिटी के एक अहम लीडर हैं और राज्य के मैसूर इलाके में उनकी अच्छी पकड़ है। बुधवार को रिपोर्टर्स से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैं सरकार में हो रहे डेवलपमेंट के बारे में मीडिया में देख और पढ़ रहा हूं। मठ वोक्कालिगा समुदाय के लिए आस्था का केंद्र है और दूसरे समुदायों की भी आवाज़ रहा है। CM के मुद्दे पर शिवकुमार ने अभी तक मुझसे बात नहीं की है।"

उन्होंने कहा, "2023 के विधानसभा चुनावों में समुदाय के लोगों ने इस उम्मीद में वोट दिया था कि हममें से कोई सीएम बनेगा। तब ऐसा नहीं हुआ। उम्मीद थी कि 2.5 साल बाद ऐसा होगा, लेकिन अब वह भी मुश्किल लगता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो मठ के हजारों भक्तों को दुख होगा।"

निर्मलानंद स्वामीजी कौन हैं?

कर्नाटक के तुमकुर में 20 जुलाई 1969 को नागराज के तौर पर जन्मे निर्मलानंद स्वामी, श्री आदिचुंचनगिरी महासंस्थान मठ के 72वें और मौजूदा मठाधीश हैं। वे आदिचुंचनगिरी यूनिवर्सिटी के चांसलर और श्री आदिचुंचनगिरी शिक्षा ट्रस्ट के प्रेसिडेंट भी हैं। कहा जाता है कि वे 500 से ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नेटवर्क की देखरेख करते हैं।

उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में BE, IIT चेन्नई से M.Tech और गुलबर्गा यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में Ph.D. की है। स्वामी कर्नाटक में कम्युनिटी रिजर्वेशन के पक्ष में हैं।



