कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत? जो बनेंगे भारत के 53वें CJI, आर्टिकल 370 से लेकर इन बड़े मामलों में सुनाए हैं फैसलें

Who is Justice Surya Kant: भारत के अगले सीजेआई सूर्यकांत आज 53वें CJI के रूप में शपथ लेने वाले हैं। जस्टिस सूर्यकांत, जो सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े फैसलों में शामिल रहे हैं जिसमें आर्टिकल 370 हटाने, बिहार वोटर लिस्ट में बदलाव और पेगासस स्पाइवेयर केस के फैसले शामिल हैं। आज 24 नवंबर को भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लेंगे। वह जस्टिस बी.आर. गवई की जगह लेंगे, जो आज शाम रिटायर हो रहे हैं।

जस्टिस सूर्यकांत को 30 अक्टूबर को अगला CJI बनाया गया था। उनका कार्यकाल लगभग 15 महीने का होगा, और वह 9 फरवरी, 2027 को रिटायर होंगे, जब वह 65 साल के हो जाएंगे।

जस्टिस सूर्यकांत कौन हैं?

10 फरवरी, 1962 को हरियाणा के हिसार जिले में जन्मे जस्टिस कांत एक मिडिल क्लास परिवार से हैं। उन्होंने एक छोटे से शहर में वकील के तौर पर अपना करियर शुरू किया और देश के सबसे ऊंचे न्यायिक पद तक पहुंचे। उन्होंने कई अहम संवैधानिक मामलों में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने 2011 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से लॉ में मास्टर डिग्री में भी टॉप रैंक हासिल की। ​​सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले, उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कई ज़रूरी फैसले दिए। बाद में वे 5 अक्टूबर, 2018 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने।

SC जज के तौर पर, उनके फैसलों में आर्टिकल 370, बोलने की आज़ादी और नागरिकता के अधिकार जैसे मुद्दों पर बात हुई है। वे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस का भी हिस्सा थे, जिसमें राज्य विधानसभाओं द्वारा पास किए गए बिलों पर गवर्नर और प्रेसिडेंट की शक्तियों की जांच की गई थी – एक ऐसा फैसला जिसका अभी भी इंतज़ार है और जो कई राज्यों पर असर डाल सकता है।

जस्टिस कांत उस बेंच में थे जिसने कॉलोनियल ज़माने के देशद्रोह कानून को रोक दिया था, और सरकार के रिव्यू पूरा करने तक कानून के तहत नई FIR पर रोक लगा दी थी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान बिहार के ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से बाहर रह गए 65 लाख वोटरों के बारे में डिटेल्स शेयर करने के लिए भी दबाव डाला था।

जेंडर जस्टिस से जुड़े एक केस में, उन्होंने उस बेंच को लीड किया जिसने गलत तरीके से हटाई गई एक महिला सरपंच को वापस नौकरी पर रखा और इसमें शामिल जेंडर बायस को हाईलाइट किया। उन्होंने यह भी ऑर्डर दिया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत सभी बार एसोसिएशन में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए रिज़र्व होनी चाहिए। जस्टिस कांत उस बेंच का हिस्सा थे जिसने PM नरेंद्र मोदी के 2022 के पंजाब दौरे के दौरान सिक्योरिटी ब्रीच की जांच के लिए SC की पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​की लीडरशिप में पांच मेंबर की कमेटी बनाई थी, और इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसे मामलों में “ज्यूडिशियली ट्रेंड दिमाग” की ज़रूरत होती है।

उन्होंने डिफेंस कर्मचारियों के लिए वन रैंक वन पेंशन (OROP) स्कीम को भी सही ठहराया और परमानेंट कमीशन में बराबर मौके की मांग करने वाली महिला अधिकारियों के फाइल किए गए केस की सुनवाई जारी रखी।

AMU के माइनॉरिटी स्टेटस पर फिर से विचार करने वाली बेंच का हिस्सा

जस्टिस कांत उस सात-जजों की बेंच में थे जिसने 1967 के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फैसले को पलट दिया था, जिससे उसके माइनॉरिटी स्टेटस पर फिर से विचार करने का रास्ता साफ हुआ। वह उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने पेगासस स्पाइवेयर केस की सुनवाई की और इसकी जांच के लिए साइबर एक्सपर्ट्स का एक पैनल नियुक्त किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार को “राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर फ्री पास” नहीं मिल सकता।

