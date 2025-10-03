कौन हैं जगदीश विश्वकर्मा?, सीआर पाटिल की जगह होंगे गुजरात भाजपा अध्यक्ष

Highlights विश्वकर्मा भाजपा की गुजरात इकाई के अध्यक्ष-निर्वाचित हैं। अहमदाबाद की निकोल सीट से तीन बार के विधायक हैं। तीन साल का कार्यकाल जुलाई 2023 में समाप्त हो गया था।

अहमदाबादः गुजरात के मंत्री और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के नेता जगदीश विश्वकर्मा का सत्तारूढ़ भाजपा की राज्य इकाई का नया अध्यक्ष बनना तय हो गया है, क्योंकि शुक्रवार को इस पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने वाले वह एकमात्र उम्मीदवार रहे। पार्टी के एक नेता ने यह जानकारी दी। आधिकारिक रूप से विश्वकर्मा को प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा शनिवार को गांधीनगर स्थित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश कार्यालय में होगी। हालांकि, पार्टी ने विश्वकर्मा को ‘अध्यक्ष-निर्वाचित’ घोषित कर दिया है, क्योंकि उनके अलावा किसी ने भी इस पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है।

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता और मीडिया समन्वयक यज्ञनेश दवे ने कहा, ‘‘विश्वकर्मा भाजपा की गुजरात इकाई के अध्यक्ष-निर्वाचित हैं। निर्वाचन की औपचारिक घोषणा और कार्यभार ग्रहण समारोह शनिवार पूर्वाह्न 10 बजे गांधीनगर में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में होगा।’’ विश्वकर्मा (52) अहमदाबाद की निकोल सीट से तीन बार के विधायक हैं।

वह वर्तमान में सहकारिता, नमक उद्योग, एमएसएमई, कुटीर, खादी और ग्रामीण उद्योग राज्य मंत्री हैं। विश्वकर्मा इससे पहले भाजपा की अहमदाबाद नगर इकाई के अध्यक्ष रह चुके हैं। विश्वकर्मा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और नवसारी से लोकसभा सदस्य सीआर पाटिल का स्थान लेंगे, जिनका तीन साल का कार्यकाल जुलाई 2023 में समाप्त हो गया था।

Web Title: Who is Jagdish Vishwakarma replace CR Patil as Gujarat BJP President pm narendra modi amit shah