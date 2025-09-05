IPS Anjali Krishna: कौन हैं आईपीएस अफसर अंजलि कृष्णा, अवैध खनन को लेकर महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ फोन पर हुई जिनकी बहस

सोलापुर:महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले में एक अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान उपमुख्यमंत्री अजित पवार और आईपीएस अधिकारी अंजलि कृष्णा के बीच सीधी बहस का एक वीडियो सामने आने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यह घटना माधा तालुका के कुर्दु गाँव में हुई, जहाँ वर्तमान में करमाला में पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के रूप में कार्यरत कृष्णा स्थानीय निवासियों की शिकायतों के आधार पर अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई कर रही थीं।

अंजलि कृष्णा कौन हैं?

अंजलि कृष्णा 2023 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं, जो वर्तमान में सोलापुर जिले में तैनात हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम की रहने वाली अंजलि कृष्णा एक साधारण परिवार से आती हैं। उनके पिता एक छोटी सी कपड़े की दुकान चलाते हैं और उनकी माँ स्थानीय अदालत में टाइपिस्ट का काम करती हैं।

नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने सेंट मैरी सेंट्रल स्कूल, पूजाप्पुरा से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और एचएचएमएसपीबी एनएसएस कॉलेज फॉर विमेन, नीरामंकरा से गणित में स्नातक की उपाधि प्राप्त की।

2022 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 355वीं अखिल भारतीय रैंक के साथ उत्तीर्ण होने के बाद, कृष्णा भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुईं और तब से अपनी ईमानदारी, दृढ़ संकल्प और कुशाग्र प्रशासनिक कौशल के लिए पहचान बना रही हैं।

घटना के बारे में

खबरों के मुताबिक, कृष्णा और उनकी टीम मौके पर पहुँची और चल रहे अवैध काम को रोकने की कोशिश की। खुदाई में शामिल लोगों ने इसका विरोध किया और कथित तौर पर पुलिस को धमकाया। बताया जा रहा है कि स्थानीय दबंग बाबा जगताप ने अजित पवार को फोन किया, जिन्होंने फिर सीधे डीएसपी कृष्णा से फोन पर बात की।

वायरल वीडियो में, पवार को कृष्णा को काम तुरंत रोकने और स्थानीय तहसीलदार से संपर्क करने का निर्देश देते हुए सुना जा सकता है। जब कृष्णा ने स्पष्टीकरण माँगा, तो पवार ने खुद को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार बताते हुए कहा, "क्या आप मेरा चेहरा नहीं पहचानतीं? मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। आप बहुत ज़्यादा दुस्साहस कर रही हैं।"

बाद में पवार ने अधिकारी को भी वीडियो कॉल किया और उन्हें कार्यवाही रोकने का सख्त आदेश दिया। बताया जा रहा है कि यह पूरा घटनाक्रम कुछ देर तक चला, जिस दौरान पवार लगातार अधिकारी पर दबाव बनाते रहे कि वह पीछे हट जाएँ।

यह बातचीत, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, ने महाराष्ट्र में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। जहाँ विपक्षी दलों ने पवार पर अवैध गतिविधियों को छिपाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है, वहीं कई नागरिक राजनीतिक दबाव के बावजूद अपनी बात पर अड़े रहने के लिए डीएसपी कृष्णा की प्रशंसा कर रहे हैं।

