कौन हैं एडवर्ड नाथन वर्गीस? IIT हैदराबाद के छात्र को मिला ₹2.5 करोड़ का पैकेज, संस्थान का अब तक का सबसे बड़ा ऑफर
By रुस्तम राणा | Updated: January 2, 2026 17:38 IST2026-01-02T17:38:16+5:302026-01-02T17:38:16+5:30
एडवर्ड नाथन वर्गीस को नीदरलैंड्स की एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग फर्म ऑप्टिवर में ₹2.5 करोड़ का रिकॉर्ड-ब्रेकिंग जॉब ऑफर मिला है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, वर्गीस जुलाई में कंपनी जॉइन करेंगे।
नई दिल्ली: फाइनल ईयर के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट एडवर्ड नाथन वर्गीस ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हैदराबाद (IITH) में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्हें नीदरलैंड्स की एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग फर्म ऑप्टिवर में ₹2.5 करोड़ का रिकॉर्ड-ब्रेकिंग जॉब ऑफर मिला है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, वर्गीस जुलाई में कंपनी जॉइन करेंगे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2008 में इंस्टीट्यूट की स्थापना के बाद से यह सबसे ज़्यादा सैलरी पैकेज है। वर्गीस ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि जिस पल उन्हें इस ऑफर के बारे में पता चला, वह उसे कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा, “यह पहली और एकमात्र कंपनी थी जिसके लिए मैंने इंटरव्यू दिया था। जब मेरे मेंटर ने बताया कि कंपनी मुझे ऑफर देने वाली है, तो मैं बहुत खुश था। मेरे माता-पिता भी बहुत खुश थे।”
वर्गिस ने बताया कि उन्हें भरोसा था कि आईआईटी टैग कैंपस में रिक्रूटर को आकर्षित करता रहेगा। उन्होंने आगे कहा, "मुझे पता था कि मौजूदा जॉब मार्केट का असर बहुत कम होगा। साथ ही, इंजीनियरिंग के पहले साल से ही मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहा था और देश के टॉप 100 में था।"
A 21-year-old final-year BTech Computer Science student from IIT Hyderabad has secured a ₹22.5 crore job offer from Netherlands-based global trading firm Optiver, marking the highest package in the institute’s history.— The CSR Journal (@thecsrjournal) January 2, 2026
The offer was made to Edward Nathan Varghese after he… pic.twitter.com/SAN4e2PYwI
उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय IIT हैदराबाद के फ्लेक्सिबल एकेडमिक स्ट्रक्चर को दिया, और कहा कि अलग-अलग तरह के कोर्स में से चुनने की आज़ादी ने उन्हें इंटरव्यू प्रोसेस में अच्छा परफॉर्म करने में मदद की। वर्गीस, जिनके माता-पिता दोनों इंजीनियर हैं, ने आगे कहा कि उन्हें प्री-प्लेसमेंट ऑफर (PPO) मिलना उनकी किस्मत की बात थी। फर्म में समर इंटर्नशिप में दो हफ़्ते की ट्रेनिंग थी, जिसके बाद छह हफ़्ते का प्रोजेक्ट था।
एडवर्ड नाथन वर्गीस कौन हैं?
हैदराबाद के रहने वाले 21 साल के वर्गीस ने क्लास 7 से क्लास 12 तक अपनी स्कूलिंग बेंगलुरु से की। उन्होंने कहा कि जॉब मार्केट में बड़े पैमाने पर मंदी के बावजूद, उन्हें टॉप-टियर ऑफर मिलने का पूरा भरोसा था। उन्होंने 2022 में JEE Main में 1100 की ऑल इंडिया रैंक (AIR) और JEE Advanced में 558 की AIR हासिल की। 2025 के कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) में, उन्होंने शानदार 99.96 परसेंटाइल स्कोर किया, जिससे उन्हें 120 की ऑल-इंडिया रैंक मिली।
उनकी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल के अनुसार, वर्गीस ने IIT हैदराबाद में ऑफिस ऑफ़ करियर सर्विसेज़ के ओवरऑल हेड के तौर पर काम किया, जहाँ उन्होंने प्लेसमेंट और इंटर्नशिप की देखरेख के लिए अलग-अलग सेल में आठ स्टूडेंट मैनेजर और 250 कोऑर्डिनेटर की टीम को लीड किया।
इस रोल से पहले, उन्होंने लगभग ग्यारह महीनों तक इंटर्नशिप सेल कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वर्गीस ऑप्टिवर के नीदरलैंड्स ऑफिस में फुल-टाइम कर्मचारी के तौर पर शामिल होंगे। इस बीच, अब तक IIT हैदराबाद में किसी छात्र को मिला सबसे ज़्यादा सैलरी पैकेज 2017 में ₹1.1 करोड़ था। इसकी तुलना में, 2023-24 और 2024-25 एकेडमिक सालों के दौरान टॉप ऑफर क्रमशः ₹90 लाख और ₹66 लाख थे।