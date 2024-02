Champai Soren Oath Ceremony Live: जानिए कौन हैं चंपई सोरेन, ‘झारखंड टाइगर’ से मशहूर

Highlights 2 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। चंपई सोरेन राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे।

Champai Soren Oath Ceremony Live:झारखंड में राजनीति बदलाव तेजी से बदल रहा है। जेएमएम प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया है। इस बीच चंपई सोरेन ने नए मुख्यमंत्री की शपथ ली। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल राधाकृष्णन ने देर रात के घटनाक्रम में झामुमो नेता हेमंत सोरेन के वफादार चंपई को सरकार बनाने के लिए राजभवन में आमंत्रित किया था। चंपई सोरेन को अगले 10 दिनों के भीतर होने वाले फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत साबित करने के लिए भी कहा गया है। चंपई सोरेन हेमंत की जगह लेंगे, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 2 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

JMM vice president Champai Soren takes oath as the Chief Minister of Jharkhand, at the Raj Bhavan in Ranchi. pic.twitter.com/xxcA7E8sxg — ANI (@ANI) February 2, 2024

कांग्रेस राज्य में झामुमो-नीत गठबंधन की सहयोगी पार्टी है। आदिवासी नेता चंपई सोरेन (67) राज्य के 12वें मुख्यमंत्री होंगे। वह झारखंड के कोल्हान क्षेत्र से छठे मुख्यमंत्री होंगे। कोल्हान क्षेत्र में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां जिले हैं। झामुमो नीत गठबंधन में राजद भी शामिल है।

झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा में गठबंधन के पास 47 विधायक हैं। इनमें झामुमो के 29, कांग्रेस के 17 और राजद के 1 सदस्य शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 26 और आजसू पार्टी के तीन विधायक हैं। इसके अलावा दो सदस्य निर्दलीय हैं और राकांपा तथा भाकपा (माले) के एक-एक विधायक हैं।

#WATCH | Jharkhand CM-designate Champai Soren leaves from Circuit House to Raj Bhavan in Ranchi.



He will take Chief Minister's oath today. pic.twitter.com/Ccc6GLdksg — ANI (@ANI) February 2, 2024

अलग राज्य के लिए चली लंबी लड़ाई में अपने योगदान के कारण कहे जाते हैं ‘झारखंड टाइगर’

झारखंड में सरायकेला-खरसांवा जिले के जिलिंगगोड़ा गांव में अपने पिता के साथ खेतों में काम करने से लेकर राज्य के नये मुख्यमंत्री के रूप में नाम प्रस्तावित किये जाने तक का 67 वर्षीय चंपई सोरेन का सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा है। झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के वफादार माने जाने वाले राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को 1990 के दशक में अलग (झारखंड) राज्य के लिए चली लंबी लड़ाई में योगदान देने को लेकर ‘झारखंड टाइगर’ के नाम से भी जाना जाता है।

#WATCH | Ranchi, Jharkhand: Congress leader Alamgir Alam says, "...Three leaders will take oath (today)..." pic.twitter.com/SynPOjE8Fd — ANI (@ANI) February 2, 2024

चंपई ने झामुमो विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कहा, ‘‘मैं अपने पिता (सिमल सोरेन) के साथ खेतों में काम किया करता था...अब किस्मत ने मुझे एक अलग भूमिका निभाने का मौका दिया है।’’ धन शोधन के एक मामले में हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने और फिर उनकी गिरफ्तारी होने के बाद चंपई झामुमो विधायक दल के नये नेता चुने गए।

सरकारी स्कूल से मैट्रिक तक की पढ़ाई करने वाले चंपई की शादी काफी कम उम्र में ही हो गई थी। उनके चार बेटे और तीन बेटियां हैं। उन्होंने 1991 में सरायकेला सीट से उपचुनाव में निर्दलीय विधायक चुने जाने के साथ अपने राजनीतिक करियर की शुरूआत की। इसके चार साल बाद उन्होंने झामुमो के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा और भाजपा उम्मीदवार पंचू टुडू को हराया था।

#WATCH | Ranchi: JMM leader Manoj Pandey says, "39 MLAs are going to Hyderabad... All those who have to be present will be present (during the oath ceremony)." pic.twitter.com/w4BmAjI31b — ANI (@ANI) February 2, 2024

वहीं, 2000 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट पर वह भाजपा के अनंत राम टुडू से हार गए। उन्होंने 2005 में, भाजपा उम्मीदवार को 880 मतों के अंतर से शिकस्त देकर इस सीट पर फिर से अपना कब्जा जमा लिया। चंपई ने 2009, 2014 और 2019 के चुनावों में भी जीत हासिल की।

वह सितंबर 2010 से जनवरी 2013 के बीच अर्जुन मुंडा नीत भाजपा-झामुमो गठबंधन सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थे। हेमंत सोरेन ने जब 2019 में राज्य में सरकार बनाई, तब चंपई खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और परिवहन मंत्री बनाये गए। चंपई का नाम राज्य के नये मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तावित किया गया है और एक समर्थन पत्र राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सौंपा गया है।

#WATCH | Ranchi, Jharkhand: JMM MP Mahua Maji says, "Champai Soren will take oath as CM of Jharkhand today. This is a big win for the party. BJP was fully prepared to impose the President's Rule but that conspiracy was foiled. We have full faith in the court that CM (Hemant… pic.twitter.com/vsRMpjYplU — ANI (@ANI) February 2, 2024

