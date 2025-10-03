कौन हैं 74 वर्षीय नागभूषण राव, 2026 में अमेरिका में होने वाली बोस्टन मैराथन के लिए किया क्वालीफाई

Highlights हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद और नई दिल्ली समेत 19 मैराथन में भाग लिया। 11,155 फुट की ऊंचाई पर आयोजित लद्दाख मैराथन में भी हिस्सा लिया। दिल्ली में आयोजित मैराथन को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया।

हैदराबादः भारत में कई मैराथन में दौड़ चुके हैदराबाद के एक बुजुर्ग धावक ने अब अगले साल अमेरिका में होने वाली बोस्टन मैराथन के लिए क्वालीफाई कर लिया है। खेलों के प्रति गहरी रुचि रखने वाले 74 वर्षीय सी. नागभूषण राव ने बताया कि उन्होंने तीन साल पहले मैराथन दौड़ना शुरू किया था। इसके बाद से उन्होंने हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद और नयी दिल्ली समेत कुल 19 मैराथन में भाग लिया। यहां एक सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) से 2001 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले राव ने बताया कि उन्हें कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है।

उन्होंने बताया, ‘‘मेरे बेटे ने अमेरिका में शिकागो मैराथन में भाग लिया था। उसने मुझे उसकी तस्वीरें भेजीं। वही देखकर मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी मैराथन स्पर्धाओं में भाग लूँ।’’ अपनी उम्र के बावजूद राव ने हाल ही में 11,155 फुट की ऊंचाई पर आयोजित लद्दाख मैराथन में भी हिस्सा लिया। राव के अनुसार, उन्होंने दिल्ली में आयोजित मैराथन को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया।

जिससे वह अप्रैल 2026 में होने वाली बोस्टन मैराथन के लिए क्वालीफाई कर गए। राव अपनी अच्छी सेहत और लगातार मैराथन में हिस्सा लेने की क्षमता का श्रेय अनुशासित जीवनशैली और धूम्रपान तथा शराब से दूरी को देते हैं। युवाओं को सलाह देते हुए राव ने कहा कि अनुशासित जीवनशैली अपनाकर ही स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है।

Web Title: Who is 74-year-old C Nagabhushana Rao qualified 2026 Boston Marathon in US