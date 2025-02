ओला, उबर के न आने पर बेंगलुरु के एक यात्री ने पोर्टर ऐप का इस्तेमाल कर खुद को ऑफिस पहुंचाया, लोगों ने कहा- 'जीनियस'

Bengaluru News: बेंगलुरु के एक निवासी को राइड-हेलिंग सेवाओं के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ रही थी, उसने उबर और ओला पर सवारी खोजने में कठिनाइयों के कारण काम पर जाने के लिए एक सामान डिलीवरी ऐप, पोर्टर का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर पथिक के नाम से मशहूर इस व्यक्ति ने 6 फरवरी को पोर्टर टू-व्हीलर पर पीछे बैठे हुए अपनी एक तस्वीर पोस्ट की। तस्वीर में वह एक डिलीवरी पार्टनर के साथ सवारी करते हुए और कंपनी की ब्रांडिंग वाला हेलमेट पहने हुए दिखाई दे रहा है। उसके कैप्शन में लिखा था: "आज मुझे खुद को ऑफिस ले जाना पड़ा क्योंकि ओला, उबर नहीं है।"

पथिक की 6 फरवरी को शेयर की गई पोस्ट ने तुरंत ही लोकप्रियता हासिल कर ली और इसे 32,000 से ज़्यादा बार देखा गया। कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने बेंगलुरु के ट्रैफ़िक और राइड-हेलिंग चुनौतियों के समाधान के रूप में उनकी सरलता की प्रशंसा की। कई यूज़र्स ने इसे "बेंगलुरू का एक प्रतिभाशाली पल" कहा, शहर के ट्रैफ़िक और राइड-हेलिंग में देरी के लिए उनके रचनात्मक समाधान की सराहना की। कुछ यूज़र्स ने बताया कि उन्होंने इसी तरह के विकल्पों के बारे में सोचा था लेकिन कभी उन्हें आज़माया नहीं, जबकि अन्य ने भीड़भाड़ से बचने के लिए काम के घंटों को बदलने का सुझाव दिया।

had to porter myself to office today cuz no ola uber :( pic.twitter.com/pzLHoTG2QF