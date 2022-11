कर्नाटक: दलित महिला द्वारा केवल पानी पीने पर खाली कराई गई पूरी टंकी-धोया गया नल, गौमूत्र से किया गया शुद्धीकरण

Highlights कर्नाटक में एक दलित महिला के टंकी से पानी पीने पर विवाद खड़ा हो गया है। इस घटना के बाद लोगों ने पूरी टंकी को खाली करवाई और उसे गौमूत्र से साफ भी किया है। बताया जा रहा है कि पानी के टंकी के पास लिखा था कि इस पानी को कोई भी पी सकता है।

बेंगलुरु:कर्नाटक के चामराजनगर जिले में एक दलित महिला द्वारा कथित तौर पर टंकी से पानी पीने के आरोप में पूरी टंकी को खाली कराकर उसे गौमूत्र से साफ कराया गया है। बताया जा रहा है कि लिंगायत स्ट्रीट के सामने लगी टंकी से महिला ने पानी पी थी जिसके बाद यह विवाद शुरू हुआ है।

वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही इसकी शिकायत तहसीलदार की गई थी। खबरें यह भी आ रही है कि घटना के बाद महिला की तलाशी भी की गई है ताकि अगर वह शिकायत करती है तो मामले में कार्रवाई की जाए।

यह घटना चामराजनगर जिले के हेग्गोटारा गांव का है जहां पर एक शादी में शामिल होने आई एक दलित महिला ने रास्ते में लगे पानी की टंकी से पानी पीया था। बताया जा रहा है कि दलित महिला को टंकी से पानी पीता देख वहां मौजूद लोगों ने उसे हटाया और फिर उस टंकी की सफाई की।

#Untouchability A few villagers belonging to an upper caste #Hindu drained drinking water from a mini-tank in Heggotara village in Chamarajanagar taluk, Karnataka and cleaned it with gomutra after a Dalit woman drank water from the tank..... pic.twitter.com/KeDNrdGtfV