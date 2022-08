Congress President Poll: कब होगा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव? 28 अगस्त को CWC की बैठक में होगा तय

Highlights कांग्रेस सूत्र ने कहा- कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव कुछ हफ्तों के लिए टाला जा सकता है। चुनाव के लिए 28 अगस्त को सीडब्ल्यूसी की बैठक में तारीख की घोषणा की जाएगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अध्यक्षता कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी।

नई दिल्ली:कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव कब होगा? इस सवाल के जवाब के लिए 28 अगस्त तक का इंतजार करना पड़ सकता है। 28 अगस्त को होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में तारीख की घोषणा की जा सकती है। गुरुवार को कांग्रेस सूत्र के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव कुछ हफ्तों के लिए टाला जा सकता है।

कांग्रेस सूत्र ने यह भी कहा कि 28 अगस्त को सीडब्ल्यूसी की बैठक में तारीख की घोषणा की जाएगी। इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए यह घोषणा की गई थी कि चुनाव कार्यक्रम 21 अगस्त से 20 सितंबर तक होंगे। आगामी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अध्यक्ष स्वयं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी।

The election for Congress President is likely to be postponed for a few weeks, final schedule will be taken in the CWC meeting on August 28th. Earlier it was announced that election schedule will be from August 21 to September 20th: Congress Sources pic.twitter.com/8k0tQly4M1