I-PAC और उसके चीफ प्रतीक जैन के खिलाफ जांच एजेंसी का मामला क्या है? समझिए पूरा केस

By रुस्तम राणा | Updated: January 9, 2026 19:54 IST2026-01-09T19:54:30+5:302026-01-09T19:54:30+5:30

इन छापों की वजह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच टकराव बढ़ गया है, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया है कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके तृणमूल कांग्रेस का संवेदनशील डेटा हासिल किया जा रहा है।

What is the probe agency's case against I-PAC and its chief Pratik Jain | I-PAC और उसके चीफ प्रतीक जैन के खिलाफ जांच एजेंसी का मामला क्या है? समझिए पूरा केस

I-PAC और उसके चीफ प्रतीक जैन के खिलाफ जांच एजेंसी का मामला क्या है? समझिए पूरा केस

नई दिल्ली: जब से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (I-PAC) के चीफ प्रतीक जैन के कोलकाता वाले घर और पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के ऑफिस पर छापा मारा है, तब से कोलकाता से दिल्ली तक सियासी ड्रामा चल रहा है। सॉल्ट लेक में I-PAC ऑफिस और लाउडन स्ट्रीट पर जैन के घर समेत करीब 10 जगहों पर, जिनमें दिल्ली की चार जगहें भी शामिल हैं, केंद्रीय जांच एजेंसी ने पैरामिलिट्री टीमों की मौजूदगी में छापा मारा। 

इन छापों की वजह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच टकराव बढ़ गया है, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया है कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके तृणमूल कांग्रेस का संवेदनशील डेटा हासिल किया जा रहा है। टीएमसी सुप्रीमो गुरुवार को जैन के घर में घुस गईं, जब छापे अभी भी जारी थे।

शुक्रवार को उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला, जब ईडी की छापेमारी के विरोध में दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे टीएमसी सांसदों को जबरदस्ती हटा दिया गया। बाद में उसी दिन बनर्जी ने खुद कोलकाता में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ एक विरोध मार्च का नेतृत्व किया। इस सारे ड्रामे से एक सवाल उठता है: I-PAC और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के खिलाफ ईडी का मामला आखिर क्या है?

I-PAC और उसके चीफ़ के ख़िलाफ़ ईडी का मामला क्या है?

एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के एक बयान के अनुसार, ये तलाशी 2020 में सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए एक मामले की जांच का हिस्सा थीं। यह मामला अनुप मांझी, उर्फ ​​लाला, के नेतृत्व वाले एक कोयला तस्करी सिंडिकेट के खिलाफ था, जिस पर पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल और उसके आसपास के इलाकों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स के लीज वाले इलाकों से अवैध रूप से कोयला निकालने का आरोप है।

ईडी के अनुसार, कोयला तस्करी रैकेट से जुड़े एक हवाला ऑपरेटर ने I-PAC की रजिस्टर्ड कंपनी इंडियन PAC कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को करोड़ों रुपये के ट्रांजैक्शन में मदद की। एजेंसी ने आरोप लगाया कि "IPAC भी हवाला पैसे से जुड़ी संस्थाओं में से एक है," और कहा कि मुख्यमंत्री के आने तक यह कार्रवाई शांतिपूर्ण और पेशेवर तरीके से की जा रही थी।

I-PAC पर छापे को पश्चिम बंगाल चुनावों से क्यों जोड़ा जा रहा है?

इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (I-PAC) एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जो पार्टियों और नेताओं के साथ चुनाव रणनीति, कैंपेन मैनेजमेंट, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल आउटरीच पर काम करती है। पॉलिटिकल रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा स्थापित, I-PAC जून 2019 से टीएमसी के साथ काम कर रही है।

I-PAC पार्टी के IT सेल की भी करती है देखरेख

टीएमसी ने आरोप लगाया है कि ईडी ने पार्टी से संबंधित सामान, जिसमें हार्ड डिस्क और उम्मीदवारों की लिस्ट शामिल हैं, जब्त कर लिए हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। जांच एजेंसी ने इन आरोपों से इनकार किया है।

ईडी ने कहा, "यह साफ किया जाता है कि तलाशी सबूतों पर आधारित है और किसी भी राजनीतिक संगठन को निशाना नहीं बनाया गया है। किसी भी पार्टी ऑफिस की तलाशी नहीं ली गई है। तलाशी का किसी भी चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है," और कहा कि बनर्जी और पुलिस की कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत बाधा डालने के बराबर है।

Web Title: What is the probe agency's case against I-PAC and its chief Pratik Jain

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :TMCEDटीएमसीप्रवर्तन निदेशालय