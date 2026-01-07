Republic Day vs Independence Day: गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में क्या फर्क है, आसान भाषा में समझे

Republic Day vs Independence Day: हर साल भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है और इसी तरह 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। दोनों दिन झंडा फहराने, परेड और देशभक्ति की भावना के साथ मनाए जाते हैं, लेकिन ये देश के इतिहास में अलग-अलग पड़ावों की याद दिलाते हैं।

गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस में अंतर

1- स्वतंत्रता दिवस औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता का जश्न मनाता है, जबकि गणतंत्र दिवस संविधान को औपचारिक रूप से अपनाने और भारत के एक गणराज्य के रूप में उभरने का जश्न मनाता है। कुल मिलाकर, ये दिन देश के इतिहास में दो प्रमुख मोड़ दर्शाते हैं और हर भारतीय के लिए महत्वपूर्ण हैं।

2- गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, लेकिन यह 1950 तक गणतंत्र नहीं था, जब देश का संविधान आखिरकार अपनाया गया।

3- भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया था, और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसलिए, गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय अवकाश है जो भारत के एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई संस्था और लिखित संविधान द्वारा शासित गणतंत्र में बदलने का प्रतीक है। यह दिन राष्ट्र के लिए गणतंत्र के योगदान को दिखाता है। यह राष्ट्र को बनाए रखने में सरकार द्वारा दी गई सेवाओं को भी श्रद्धांजलि देता है।

4- दूसरी ओर, स्वतंत्रता दिवस उन स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता और भावना को याद करता है जिन्होंने ब्रिटिश शासन से देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। इस दिन को राष्ट्रीय गौरव और सम्मान के रूप में पहचाना जाता है।

5- गणतंत्र दिवस के उत्सव का मुख्य आकर्षण वार्षिक परेड है, जो कर्तव्य पथ, दिल्ली से शुरू होती है और इंडिया गेट पर समाप्त होती है। इस दिन, भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर झंडा फहराते हैं।

6- कार्यक्रमों में भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना द्वारा परेड और एयरशो दिखाए जाते हैं।

7- इस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा देश के योग्य नागरिकों को राष्ट्र के प्रति उनके योगदान का सम्मान करने के लिए पद्म पुरस्कार भी वितरित किए जाते हैं। बहादुर सैनिकों को परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र से भी सम्मानित किया जाता है। गणतंत्र दिवस पर अक्सर परेड के लिए किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक है।

8- स्वतंत्रता दिवस पर, प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। साथ ही, स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले, देश के राष्ट्रपति टेलीविजन पर 'राष्ट्र के नाम संबोधन' देते हैं। स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पतंगबाजी, परेड और झंडा फहराने के समारोहों के साथ पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है।

Web Title: What is difference Republic Day 2026 and Independence Day understand it in simple language