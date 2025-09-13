Atal Pension Yojana: सरकार की इस पेंशन स्कीम से मिलेंगे हर महीने 5000 रुपये, बुजुर्गों के लिए है बेस्ट; जानें कैसे मिलेगा फायदा

Atal Pension Yojana: भारत सरकार जनता के लिए समय-समय पर कई योजनाओं की सुविधा देती है। महिला, बुजुर्ग और बच्चों को आर्थिक रूप से मदद के लिए सरकारी योजनाओं की सौगात सरकार देती है। इसी तरह की योजना है अटल पेंशन योजना जो भारत सरकार द्वारा 2015-16 में शुरू की गई एक पेंशन योजना है। इसे असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों को पेंशन लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। यह योजना भारतीय पेंशन निधि नियामक प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा विनियमित और नियंत्रित है।

अटल पेंशन योजना क्या है?

अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है और इसका उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करना है। दूसरे शब्दों में, यह एक पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों, जैसे नौकरानियाँ, डिलीवरी बॉय, माली आदि, पर केंद्रित है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी भारतीय नागरिक को बुढ़ापे में अचानक बीमारी, दुर्घटना या दीर्घकालिक बीमारियों की चिंता न करनी पड़े और उन्हें सुरक्षा का एहसास हो। केवल असंगठित क्षेत्र तक ही सीमित नहीं, निजी क्षेत्र के कर्मचारी या वे लोग जो किसी ऐसे संगठन में काम कर रहे हैं जो उन्हें पेंशन लाभ प्रदान नहीं करता, वे भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अटल पेंशन योजना की विशेषता

1- अटल पेंशन योजना की प्रमुख सुविधाओं में से एक स्वचालित डेबिट की सुविधा है। लाभार्थी का बैंक खाता उसके पेंशन खाते से जुड़ा होता है और मासिक अंशदान सीधे डेबिट हो जाता है।

2- 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर व्यक्ति को मिलने वाली पेंशन राशि उसके अंशदान के आधार पर निर्धारित होती है। अलग-अलग अंशदान होते हैं जो अलग-अलग पेंशन राशि के बराबर होते हैं।

3-योजना के लाभार्थी अपने मासिक योगदान के आधार पर 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये या 5000 रुपये की आवधिक पेंशन प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं।

अटल पेंशन योजना के लिए पात्रता

अटल पेंशन योजना में निवेश करने और पेंशन प्राप्त करने के लिए, व्यक्तियों को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा -

भारतीय नागरिक होना चाहिए।

एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए।

योजना में कम से कम 20 वर्षों तक योगदान करना होगा।

18 वर्ष और 40 वर्ष की आयु सीमा के भीतर होना चाहिए।

आधार से जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए।

किसी अन्य सामाजिक कल्याण योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।

इसके अलावा, जो व्यक्ति स्वावलंबन योजना के लाभार्थी रहे हैं, वे स्वतः ही पात्र हैं और इस प्रकार इस योजना में स्थानांतरित हो जाते हैं।

अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

भारत के सभी बैंकों को अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है।

- जिस बैंक में आपका खाता है, उसकी नज़दीकी शाखा में जाएँ।

- आवश्यक विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें।

- इसे अपने आधार कार्ड की दो प्रतियों के साथ जमा करें।

- अपना सक्रिय मोबाइल नंबर प्रदान करें।

यह पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित है और भारतीय पेंशन निधि नियामक प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा विनियमित है। इसलिए, व्यक्तियों को नुकसान का कोई जोखिम नहीं है क्योंकि सरकार उनकी पेंशन की गारंटी देती है।

