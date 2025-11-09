कांग्रेस के शशि थरूर ने एलके आडवाणी की तारीफ में क्या कहा कि पार्टी ने उनके बयान बनाई दूरी?

नई दिल्ली: कांग्रेस ने रविवार को पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी पर शशि थरूर की हालिया टिप्पणियों से खुद को 'पूरी तरह' अलग कर लिया और कहा कि केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद 'अपनी बात खुद कहते हैं'। पार्टी ने यह भी कहा कि थरूर इस तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) उसमें मौजूद 'लोकतांत्रिक भावना' को दिखाती है।

कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के हेड पवन खेड़ा ने X (पहले ट्विटर) पर पोस्ट किया, "हमेशा की तरह, डॉ. शशि थरूर अपनी बात खुद कहते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस उनके हालिया बयान से खुद को पूरी तरह अलग करती है।" उन्होंने आगे कहा, "कि वह एक कांग्रेस सांसद और CWC सदस्य के तौर पर ऐसा करते रहते हैं, यह INC की खास लोकतांत्रिक और उदार भावना को दिखाता है।"

Like always, Dr. Shashi Tharoor speaks for himself and the Indian National Congress outrightly dissociates itself from his most recent statement.



That he continues to do so as a Congress MP and CWC member reflects the essential democratic and liberal spirit unique to INC. — Pawan Khera 🇮🇳 (@Pawankhera) November 9, 2025

शशि थरूर ने आडवाणी की तारीफ में क्या कहा था?

कांग्रेस ने रथ यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी की काफी आलोचना की है, लेकिन पार्टी सांसद शशि थरूर ने रविवार को पूर्व उप प्रधानमंत्री का बचाव करते हुए कहा कि उनकी विरासत को सिर्फ 'एक घटना' तक सीमित नहीं किया जा सकता।

थरूर ने कहा, "उनकी इतने सालों की सर्विस को सिर्फ़ एक एपिसोड तक सीमित करना, चाहे वह कितना भी ज़रूरी क्यों न हो, गलत है।" उन्होंने आगे लिखा, "नेहरूजी के पूरे करियर को चीन से मिली हार से नहीं आंका जा सकता, और न ही इंदिरा गांधी के करियर को सिर्फ़ इमरजेंसी से। मेरा मानना ​​है कि हमें आडवाणीजी के साथ भी वैसा ही बर्ताव करना चाहिए।"

. Agreed, @sanjayuvacha, but reducing his long years of service to one episode, however significant, is also unfair. The totality of Nehruji’s career cannot be judged by the China setback, nor Indira Gandhi’s by the Emergency alone. I believe we should extend the same courtesy to… — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) November 9, 2025

थरूर का आडवाणी के लिए बर्थडे पोस्ट

थरूर ने X पर आडवाणी के लिए अपने बर्थडे पोस्ट में, बीजेपी के इस सीनियर नेता के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर की और आधुनिक भारत की दिशा तय करने में उनके रोल की तारीफ की। थरूर ने कहा कि आडवाणी एक "सच्चे राजनेता हैं जिनकी सेवा भरी ज़िंदगी मिसाल है।"

केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद ने कहा, "आदरणीय श्री एल.के. आडवाणी को 98वें जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ!" "जनसेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, उनकी सादगी और शालीनता, और आधुनिक भारत की दिशा तय करने में उनकी भूमिका कभी भुलाई नहीं जा सकती।"

Web Title: What did Congress's Shashi Tharoor say in praise of LK Advani that prompted the party to distance itself from his statement?